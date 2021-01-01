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Yarım milyonluk hırsızlığı böyle engelledi!

01.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükçekmece'de vatandaşın aracına çarpıp dikkat dağıtarak aracın içindeki 530 bin lirayı çalmak isteyen hırsızlardan biri vatandaşlar sayesinde yakalandı. Vatandaş tarafından yakalanarak darp edilen şahıslardan birinin kaçarken cep telefonunu düşürdüğü görüldü.

Olay, geçtiğimiz gün Büyükçekmece’de yaşandı. İddiaya göre, 530 bin lirayı bankadan çeken vatandaş aracıyla cadde üzerinde seyir haline geçti. Bir süre sonra biri silahlı 3 şahıs, aracın aynasına vurarak 'tantanacılık' denilen hırsızlık yöntemini uygulamaya çalıştı. Aracın içinden para dolu çantayı alan şahıslardan birisi kaçmaya başladı. Kaçan şahıs paranın sahibi adamın kafasına ise silah kabzası ile vurarak yaraladı. Kafası yaralı halde gaspçıların peşinden koşan adama çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Farklı noktalara doğru kaçan şüphelilerden birisi cep telefonunu yere düşürdü. Para dolu çantayla koşan diğer şüpheli ise yakalandı. Vatandaşların bir süre darp ettiği gasp şüphelisi ise kaçtı. Olay yeri yakınında bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kısa sürede gelerek müdahalede bulundu. Kaçan şüphelilerin elinden düşürdüğü cep telefonuna el konuldu. Kafasından silah kabzası ile yaralanan ve kanlar içinde kalan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'PARASINI KURTARDIK VATANDAŞIN'

Görgü tanığı bir vatandaş, şüphelilerin önce vatandaşın aracına vurduğunu söyleyerek, “Vatandaş dışarı çıkıyor, o sırada kafasına silahla vuruyorlar. Burada bizim mahalle gençleri de görüp üstlerine yürüyorlar. Onlar da parayı yere atıp kaçtı, bizde kafa göz giriştik. Parasını kurtardık vatandaşın” dedi.

Yaşanan olayda mahalle sakinlerinin gaspçılara müdahale ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli bir şahsın kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşın şüphelilerden birisini yakaladıktan sonra darp etmesi görülüyor.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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