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Yarım saat sonra... Kahreden olay! Oğlunun vefat haberini vermek için geldiler, acı tabloyla karşılaştılar

20.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. 58 yaşındaki Ramazan Karayaka’nın İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yakınları oğlunun vefat haberini vermek üzere babasının Ordu’daki evine gitti. Yürekleri dağlayan olayda, yalnız yaşayan yaşlı adam banyoda ölü bulundu. Yarım saat arayla yaşamını yitirdikleri belirlenen baba-oğul, ilçede toprağa verilecek.

Yarım saat sonra... Kahreden olay! Oğlunun vefat haberini vermek için geldiler, acı tabloyla karşılaştılar

Ordu'daki baba ile İstanbul'daki oğlunun peş peşe ölümündeki detaylar yürek yaktı. Edinilen bilgiye göre 58 yaşındaki Ramazan Karayaka, kronik rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da tedavi görüyordu. Ancak Karayaka, hastanede hayatını kaybetti. Karayaka'nın yakınları vefat haberini vermek üzere babasının evine gitmeye karar verdi. İkinci acı haber de bunun ardından geldi. İşte detaylar...

BANYOYA GİRDİKLERİNDE ACI TABLOYLA KARŞILAŞTILAR

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki baba Sırrı Karayaka'ya oğlunun vefat haberini vermek isteyen yakınları, yaşlı adamın yalnız yaşadığı evine gitti.

Kapısı açık olan eve giren yakınları, kapalı olan banyo kapısı önünde bir süre bekledi. Seslenmelerine rağmen Karayaka'dan yanıt alamayan yakınları, içeri girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karayaka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile oğlunun yarım saat arayla yaşamını yitirdikleri belirlendi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Karayaka'nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderildi. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ordu
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