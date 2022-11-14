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Yarım santimle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu! "Motivasyon düştü, yorucuydu ama stresimizi aldı"

14.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Turna Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi, hakem heyeti ölçümleri yaptı. Yarışma sonucunda Türkiye'de en uzun turna balığı yakalama rekorunun yeni sahibi olta balıkçısı İsmail Akyüz oldu. Akyüz sevincini "Bu yarışmada yeni bir Türkiye rekoru kırdık sevinçliyiz, mutluyuz" sözleriyle paylaşırken "Yorucuydu ama o balıkları almak bütün stresimizi aldı" dedi.

Yarım santimle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu! "Motivasyon düştü, yorucuydu ama stresimizi aldı"

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından, 2022 yılı Turna Balığı Yakalama Yarışması’nın Türkiye finali Kırıkkale’de yapıldı. Kapulukaya Barajı’nda düzenlenen yarışmada, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen olta balıkçıları kıyasıya yarıştı. 2 gün süren yarışlarda, 28 takımdan 67 sporcu katıldı.

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TAM 101,5 SANTİMETRE

Olta balıkçısı İsmail Akyüz, yarışın son saatlerinde tekneyle açıldığı barajda, 101,5 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Yarım santimle rakibinin rekorunu kıran Akyüz, 101,5 santimetrelik turna balığıyla Türkiye şampiyonu oldu. Hakem heyeti tarafından ölçümleri yapılan balıklar yeniden baraja bırakıldı.

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Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve ASOF Başkanı Mustafa Serkan İnanç tarafından da kazanan yarışmacıların ödülleri verildi. Jandarma ekipleri de tekne ve botlarla baraja açılan yarışmacıları, dürbün yardımıyla gözetleyerek kontrollerini yaptı. Kamp alanında güvenlik önlemi aldı.

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Olta balıkçısı İsmail Akyüz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, barajda tuttuğu 101,5 santimetrelik Turna balığıyla rekor kırarak şampiyon olduğunu söyledi.

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"101,5 SANTİMLİK BALIKLA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINI KAZANDIM"

Akyüz şunları söyledi:

"Bu yarışmada yeni bir Türkiye rekoru kırdık sevinçliyiz, mutluyuz. Yorucuydu ama o balıkları almak bütün stresimizi aldı. İlk balığı aldığımızda birçok balık fotoğrafı gelmeye başlamıştı. Daha sonrasında bir balık aldım. 69 santimetreyle ölüme girdi en büyük balıktı. Arkasından daha büyük bir balık alındı, biz dedik 'derece dışıyız'. Arkasından bir 85 santimetrelik bir balık daha aldık. Onunla biraz daha motivasyonumuz arttı derken 101 santimetrelik bir balık geldi, motivasyon yine düştü. Uğraşlar sonucunda aldığım 101,5 santimlik balıkla Türkiye şampiyonasını kazandım."

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"YARIM SANTİMLE YENİ BİR REKOR KIRILDI"

Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi Özden Aydın Şimşek şöyle konuştu:

"AKOF 2022 Türkiye turnuvası, 8 bölgede yarışmalarımız yapıldı. Bu da final yarışması. Çok güzel bir yarışma oluyor. Sürekli haberler geliyor, rekorlar kırılıyor. Bir saat kadar önce rekor kırılmıştı, Türkiye’de resmi yarışmalarda yakalanan en büyük turna balığı yakalanmıştı. Biraz önce yine haber geldi. Hakem heyetiyle gittik, ölçüm yapıldı, yarım santimle yeni bir rekor kırıldı. Bu bizim için çok güzel bir şey. Şimdi yeni rekor 101,5 santim. Yarım santimle yeni bir rekor kırıldı."

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turna balığı rekor

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