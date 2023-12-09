Yarın hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ne, kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı!

Hafta sonu hava durumu merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 kente sarı kodlu, 3 kente ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşmesi beklenirken Trakya için kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda kuvvetli sağanak yağış görülecek. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar görülecek. İşte hafta sonu hava durumu detayları...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU NE?

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 11 Aralık 2023 Pazartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 12 Aralık 2023 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 13 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.







