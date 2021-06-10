Yarın İngiltere'de başlayacak G7 zirvesi neden önemli, hangi konular görüşülecek?

BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg, İngiltere'de yarın başlayacak ve üç gün sürecek G7 zirvesini analiz etti. Kuenssberg, böyle zirvelerin işe yarayıp yaramadığına dair eski bir hükümet çalışanının "Bazen" yanıtı verdiğini aktarıyor.

Küresel toplantıların yapıldıkları mekan ne kadar şaşaalı olsa da, belirli bir konu acil çözüm gerektirse de, binlerce katılımcıya verilen eşantiyonlar ne kadar iyi olsa da, boş konuşmalarla dolu bir etkinliğe dönüşebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Dünyanın en güçlü seçilmiş liderleri Cornwall'daki küçük bir koyda birkaç günlüğüne kalmaya hazırlanırken, bu herhangi birimizin yaşamında fark yaratacak bir toplantı mı, yoksa boş konuşmalarla mı geçecek?

Üst düzey bir diplomat zirvenin "çok anlamlı olacağını" aktardı.

Bu toplantıda ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tanışacak.

Aynı zamanda dünyanın en büyük demokrasileri Covid-19 pandemisi başladığından beri ilk defa bir araya gelecek.

Bu yeni liderler ve özellikle Beyaz Saray'ın yeni patronu, zirve öncesinde, pandemi hala bizimle birlikte olsa da biraz hafiflerken, hakikaten birlikte çalışmak istedikleri izlenimini verdi.