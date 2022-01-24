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Yarın kimler izinli olacak? Kamu personeline tatil mi? 25 Ocak'ta yarın otobüsler çalışacak mı?

24.01.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan şiddetli kar yağışı sebebiyle ulaşımda pek çok aksaklık yaşanmaya devam ediyor. Bu süreçte bazı yollar kapatılırken uçuşlar ise iptal edilmiş durumda. Peki yarın kimler izinli olacak? Kamu personeline tatil mi? 25 Ocak'ta yarın otobüsler çalışacak mı? İşte merak edilenler...

Yarın kimler izinli olacak? Kamu personeline tatil mi? 25 Ocak'ta yarın otobüsler çalışacak mı?

Megakentte yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok karayolunda sorun yaşandı. Uçak seferleri de iptal edilirken son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden uyarılarda bulundu. Kamuda çalışma saatleri erkene çekilmesinin ardından valilikten yeni karar da geldi. Peki yarın kimler izinli olacak? İşte izinli olacak sektör...

YARIN KAMU PERSONELİNE TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri haricinde çalışan kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı gününde tam gün idari izinli s.ayılacak.

Ayrıca yine kar yağışı sebebiyle Haramidere E-5’te yollar kapandı, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı. Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Otobüs, metro ve metrobüslerin çalışması ile ilgili şu an için herhangi bir duyuru yapılmadı. Ancak valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapmaya devam ediyor. Yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Yine alınan başka bir karara göre AVM'ler saat 19.30'da kapanacak. Merak edilen konulardan olan eczaneler hakkında da bir karar bulunmuyor. Eczaneler hizmet vermeye devam edecek.


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