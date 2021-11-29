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Yarın okul var mı yok mu? İstanbul’da okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil?

29.11.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün (29 Kasım 2021 Pazartesi) kuvvetli rüzgar ve lodos etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya fırtına nedeniyle okulların 30 Kasım Salı günü tatil olacağını duyurdu. Rüzgar nedeniyle AFAD, gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Peki okullar hangi illerde tatil? İşte merak edilenler...

Yarın okul var mı yok mu? İstanbul’da okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil?

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı. Şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle 30 Kasım günü eğitime 1 gün ara verildi. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL?

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Diğer illerden tatil haberi geldiğinde, haberimiz güncellenecek.

VALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." diye yazdı.


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