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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İl il okul tatil bilgisi

19.11.2023 21:57 | Son Güncelleme:
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Yarın okullar tatil mi ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öncelikli Marmara Bölgesi olmak kaydıyla yurt genelindeki şiddetli fırtına ve yağış uyarılarının ardından pazartesi okullar tatil olacak mı merak edildi. Kasım ara tatilinin ardından 20 Kasım'da ders başı yapacak milyonlarca öğrenci okulların akıbetini araştırıyor. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İl il okul tatil bilgisi

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İl il okul tatil bilgisi

Okulların tatil olup olmayacağı pazartesi günü ders başı yapacak öğrenciler ve velileri tarafından merak edildi. Özellikle İstanbul'da görülen şiddetli fırtına ve yer yer kar yağmasının ardından okulların tatil olma durumu gündemdeki yerini aldı. 10 Kasım'da çalan son ders zilinin ardından okullar bir haftalık ara tatile girmişti. Pazartesi günü okul var mı ve yarın okullar tatil mi merak ediliyor. İşte Okullarda tatil ile ilgili son durum...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023-2024 takviminde belirtilen 9 günlük ara tatil, İlkokul 1,2,3,4 ile ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11,12. sınıf öğrencileri için sömestr öncesi dinlenme fırsatı sundu. 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yapılması planlanırken yurt geneli ve özellikle de Marmara Bölgesindeki şiddetli fırtına ve yağış sonrası okulların tatil olup olmadığı merak edildi.

Yurt genelinde bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edildi. Bu bölgelerde eğitime bir gün ara verildi. Bir değişiklik olmaması halinde 21 Kasım Salı günü ders başı yapılacak.

20 KASIM PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Şu an için İstanbul Şile, Bolu, Zonguldak, Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçeleri ile Sakarya'nın Hendek ilçesinde yarın okullar tatil edildi.

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Bu bölgelerde ara tatilin uzamaması halinde 21 KAsım Salı günü ders başı yapılacak.

ARA TATİL UZAYACAK MI?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bu hafta gerçekleşirken yurt genelindeki olumsuz hava şartları sonucunda okullardaki ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı sorgulanıyor.

Henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatilin uzatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.


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