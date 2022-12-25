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Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık’ta Van ve Gaziantep’te okullar var mı? Gözler valilik açıklamasında

25.12.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Aralık (yarın) Gaziantep ve Van'da okullar tatil olacak mı sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Ülke genelindeki kötü hava şartları eğitimi etkileyecek gibi duruyor. Özellikle Van ve Gaziantep'te soğuk hava akşam saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Havanın iyice soğumasıyla yarın okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Van ve Gaziantep valiliklerinde son durum nedir? Herhangi bir tatil açıklaması var mı, okullar yarın tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık’ta Van ve Gaziantep’te okullar var mı? Gözler valilik açıklamasında

Hava şartlarının kötüleşmesiyle Van ve Gaziantep'te yarın (26 Aralık) okulların tatil olup olmadığı araştırmaları hız kazandı. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle veliler yarın çocuklarını okula gönderecekler mi merak etmeye başladılar. Yurt genelindeki soğuk hava özellikle doğu bölgelerimiz başta olmak üzere etkisini iyice artırmış durumda. Peki yarın okullar tatil olacak mı? Yapılan herhangi bir açıklama var mı? İşte merak edilenler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yağmur ve kar yağışları şiddetini artırarak devam ederken çocuklar ve veliler yarın okulların olup olmadığını merak ediyor. Hem Van ve Gaziantep'te hem de diğer illerde okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin yapılmış bir açıklama şu an için bulunmuyor.

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ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ GÜN İÇİN METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük hava tahminine göre:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya’nın kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep'te hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) kuvvetli olması bekleniyor.

Van'da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

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