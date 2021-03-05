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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller!

05.03.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart itibariyle açıkladığı normalleşme takvimine göre hafta sonu yasaklarında yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin ardından vatandaşlar “Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda yapılan açıklamada, kısıtlamalarla ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Hafta sonu yasaklarının bazı illerde kaldırılmasının ardından, vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarının hangi illeri kapsadığını merak etmeye başladı. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller!

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge!

Son yapılan Kabine Toplantısından sonra, yeni düzenlemelerle ilgili kararlar netleşti. Alınan kararlar neticesinde iller bazında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. İller vaka sayılarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak renklendirildi. Buna göre düşük riskli bölgeler mavi, orta riskli bölgeler sarı, yüksek riskli bölgeler turuncu ve çok yüksek riskli bölgeler kırmızı olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü yasakların bir süre daha devam etmesi kararı alındı.

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde yasaklar kalktı?

Alınan karara göre yasakların kalktığı düşük ve orta riskteki iller;

Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak ve Mardin.

Orta riskli iller;

Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller!

Yüksek ve çok yüksek riskli olan bölgelerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek. Buna göre yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde Cumartesi yasağı 21.00’da başlayacak ve Pazartesi günü sabah saat 05.00’de son bulacak.

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