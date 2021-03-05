1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda yapılan açıklamada, kısıtlamalarla ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Hafta sonu yasaklarının bazı illerde kaldırılmasının ardından, vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarının hangi illeri kapsadığını merak etmeye başladı. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller!

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge!

Son yapılan Kabine Toplantısından sonra, yeni düzenlemelerle ilgili kararlar netleşti. Alınan kararlar neticesinde iller bazında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. İller vaka sayılarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak renklendirildi. Buna göre düşük riskli bölgeler mavi, orta riskli bölgeler sarı, yüksek riskli bölgeler turuncu ve çok yüksek riskli bölgeler kırmızı olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü yasakların bir süre daha devam etmesi kararı alındı.