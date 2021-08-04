HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. YAŞ kararları açıklandı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı

YAŞ kararları açıklandı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı

04.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi. Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi ise YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki albay ve generallerin terfilerini ele aldı ve yeni komuta kademesini belirledi.

Beştepe'de Basına kapalı olarak yapılan YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı.

Musa A**v**sever kimdir?

Musa Avsever 2003’te Tuğgeneral, 2007’de Tümgeneral, 2012’de Korgeneral olmuştu.

Avsever, 2016’da 2. Kolordu Komutanı’yken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura’da orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı’na atanmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi ise YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Amiral ve general sayısı ise 266'ya çıkarıldı

YAŞ toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

YAŞ toplantısında ayrıca 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Toplam 240 olan amiral ve general sayısı ise 266'ya çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
Çekya'da iki tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar varÇekya'da iki tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.