YAŞ kararları açıklandı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki albay ve generallerin terfilerini ele aldı ve yeni komuta kademesini belirledi.

Beştepe'de Basına kapalı olarak yapılan YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı.

Musa A**v**sever kimdir?

Musa Avsever 2003’te Tuğgeneral, 2007’de Tümgeneral, 2012’de Korgeneral olmuştu.

Avsever, 2016’da 2. Kolordu Komutanı’yken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura’da orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı’na atanmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi ise YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Amiral ve general sayısı ise 266'ya çıkarıldı

YAŞ toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

YAŞ toplantısında ayrıca 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Toplam 240 olan amiral ve general sayısı ise 266'ya çıkarıldı.

