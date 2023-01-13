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Yasa dışı bahis şebekesine 5 ilde eş zamanlı operasyon! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar

13.01.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suçlar polisi tarafından Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları 6 lüks araç ile tüm malvarlıklarına el konuldu.

Yasa dışı bahis şebekesine 5 ilde eş zamanlı operasyon! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar

Antalya merkezli Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta illerinde faaliyet gösteren ofislerde yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştiren şebekeye operasyon düzenlendi.

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20 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Y.Ş. liderliğindeki yasa dışı bahis suç örgütüne dahil 89 şüpheli yakalandı.

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SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ruhsatsız 1 tüfek, 3 tüfek ve 623 bin lira ele geçirilip çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen 6 lüks araca ve yine şüphelilere ait diğer tüm malvarlıklarına el konuldu.

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İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. (İHA)

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polis bahis

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