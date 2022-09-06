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Yaşadığınız yanmalara son verin! İdrar yolları enfeksiyonu için mucizevi tarif

06.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdrar yolu enfeksiyonları özellikle yaz aylarında oldukça can sıkıcı olabiliyor. Kadınların sıklıkla yaşadığı bu durum idrar yaparken yanmalara ve acıya sebep olabiliyor. Uzun süren idrar yolu enfeksiyonlarının mutlaka tedavi ettirilmesi gerekiyor.

Yaşadığınız yanmalara son verin! İdrar yolları enfeksiyonu için mucizevi tarif

İdrar yolu enfeksiyonları kadınların en sık yaşadığı rahatsızlıklar arasında bulunur. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında mikrop bulunmaz. Ancak bazen vücut dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon kadınların sorunlar yaşamasına yol açar. İdrar yolu enfeksiyonları için defne yaprağı kürü önerilmektedir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

  • Sık idrara çıkma
  • İdrar yaparken ağrı veya yanma
  • Ateş
  • Yorgunluk
  • İdrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar
  • Kötü kokulu idrar
  • Özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı
  • Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı
  • Bulantı ve / veya kusma
  • Sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU GEÇİRMEK İÇİN

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100 gr defne yaprağını 3-4 dakika kaynatarak demlenmeye alın. Bu suyu banyo yapacağınız suyun içerisine karıştırın ve üzerine oturun. Hazırladığınız karışım idrar yolu enfeksiyonlarına ve rahim hastalıklarına iyi gelecektir.

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