Yaşadığınız yanmalara son verin! İdrar yolları enfeksiyonu için mucizevi tarif

İdrar yolu enfeksiyonları kadınların en sık yaşadığı rahatsızlıklar arasında bulunur. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında mikrop bulunmaz. Ancak bazen vücut dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon kadınların sorunlar yaşamasına yol açar. İdrar yolu enfeksiyonları için defne yaprağı kürü önerilmektedir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sık idrara çıkma

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Ateş

Yorgunluk

İdrarda kanın var olabileceğini gösteren koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte olan idrar

Kötü kokulu idrar

Özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı

Kaburgaların altında arka veya yanda ağrı

Bulantı ve / veya kusma

Sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapmak

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU GEÇİRMEK İÇİN

100 gr defne yaprağını 3-4 dakika kaynatarak demlenmeye alın. Bu suyu banyo yapacağınız suyun içerisine karıştırın ve üzerine oturun. Hazırladığınız karışım idrar yolu enfeksiyonlarına ve rahim hastalıklarına iyi gelecektir.



