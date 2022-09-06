Yaşadığınız yanmalara son verin! İdrar yolları enfeksiyonu için mucizevi tarif

İdrar yolu enfeksiyonları kadınların en sık yaşadığı rahatsızlıklar arasında bulunur. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında mikrop bulunmaz. Ancak bazen vücut dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon kadınların sorunlar yaşamasına yol açar. İdrar yolu enfeksiyonları için defne yaprağı kürü önerilmektedir.
100 gr defne yaprağını 3-4 dakika kaynatarak demlenmeye alın. Bu suyu banyo yapacağınız suyun içerisine karıştırın ve üzerine oturun. Hazırladığınız karışım idrar yolu enfeksiyonlarına ve rahim hastalıklarına iyi gelecektir.
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