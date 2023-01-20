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Yasadışı bahis şebekesinin 'kasa evlerine' baskın! Tek seferde en yüksek nakit ele geçirildi

20.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Yasadışı bahis şebekesinin 'kasa evi' olarak tabir edilen rezidans dairelerine düzenlenen operasyonda 4 milyon 167 bin 630 lira ile 104 bin 625 Euro ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ele geçirilen toplam 6 milyon 300 bin lira, yasadışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek nakit olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Yasadışı bahis şebekesinin 'kasa evlerine' baskın! Tek seferde en yüksek nakit ele geçirildi

İstanbul'da 4 ilçeye ait 200'ün üzerinde KGYS ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan incelemelerde yasadışı bahis paralarının nakline aracılık ettikleri belirlenen örgüt elemanlarınca, elde edilen haksız kazançlar yüksek güvenlikli 'kasa evi' olarak tabir edilen rezidans evlerde saklandığı tespit edildi.

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Şüphelilerin dikkat çekmemek için nakit paraları farklı alışveriş merkezlerinde başka araçlara aktardıkları belirlendi. Paraları dikkat çekmemek adına başka araca aktaran şüpheliler, daha sonrasında Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanı üzerinden havale ve 'pat pat' sistemi ile paraları aktardıkları anlaşıldı.

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TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK NAKİT

Yapılan çalışma kapsamında tespiti yapılan şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde 5 adres ve 3 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 adet doküman, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 238 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 167 bin 630 lira ile 104 bin 625 avro ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen 6 milyon 300 bin lira yasadışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek nakit olarak kayıtlara geçti.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 1'i işlemlerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

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İstanbul para operasyon yasadışı bahis

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