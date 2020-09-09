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Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp, trafiği birbirine kattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düğün konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi.

Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp, trafiği birbirine kattılar

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, kına gecesi, sünnet düğünü, nişan töreni ve konvoylar gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Ancak kent merkezinde konvoy oluşturan bir grup trafiği birbirine kattı.

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Gevran Caddesi'nde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Elazığ Caddesi'ndeki tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu.

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İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi. Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Ofis semtinden Elazığ Caddesi üzerinden Diclekent'e kadar ilerleyip gözden kayboldu.

DHA

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