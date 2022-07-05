Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf! 'Hatır için öldürdüm'

Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve eşi Esvet Atar (54) ile tarım işçilerine 'elçilik' yapan Pakize Atar, 31 Mayıs 2008'de para dağıtmak için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Atar'ın ailesi, savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Esvet Atar, eşinin sık sık telefon konuşması yaptığı İbrahim Evren tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, Atar'ın cansız bedenini, Sarıçam ilçesi Hocallı Mahallesi'ndeki ormanda buldu. Cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Evren, Atar ile sadece telefon görüşmesi yaptığını, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanına giren cinayet dosyasını, Temmuz 2021'de yeniden açtı. Dosyaları inceleyen ekipler, cinayetle ilgili alınan ifadelerdeki çelişkileri saptadı. Şüpheli olarak takibe alınan İbrahim Evren'in o dönem arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay ile iletişimde olduğu, sık sık bir araya geldiği saptandı. Evren, Gül ve Deliçay gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin üçü de sorgusunda 'vicdan azabı' çektiklerini ileri sürüp, cinayeti itiraf etti.

'ARKADAŞLARIMDAN ÖLDÜRMELERİNİ İSTEDİM'

Pakize Atar ile tanışıp sevgili olduğunu anlatan İbrahim Evren, "Evli olmama rağmen Pakize ile sevgili olduk ve birlikte kaçmaya karar verdik. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittik. Biz kaçtıktan sonra Atar'ın eşi annemle babamın evine giderek kavga çıkardı. Ben de olayı sakinleştirmek için geri Adana'ya döndüm. Olaylar daha da büyüyünce arkadaşım Mehmet Gül ve Hayri Deliçay'ı arayarak kadından kurtulmam gerektiğini söyleyerek öldürmelerini istedim" dedi.

'HATIR İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Cinayet şüphelisi Hayri Deliçay da Pakize Atar'ı o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in talimatıyla öldürdüğünü itiraf etti. Atar'ı, Mehmet Gül'ün aracıyla olay yerine götürdüklerini söyleyen Deliçay, "İbrahim, kadın ile yaşadığı yasak aşkı kocasının öğrendiğini bana anlatıp, 'Bu kadın bize ayak bağı olacak, ortadan kaldıralım' dedi. Hocallı Mahallesi'ndeki ormana götürdük. Arabadan indirdiğimde elimdeki tüfeği görüp korktu. Yüzüne doğru ateş ettim. Yerde can çekiştiğini görünce de kafasına sıktım. Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması, bugün Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Evren, Hayri Deliçay ve Mehmet Gül ile avukatları katıldı. Sanıklar, olay nedeniyle pişman olduklarını belirtip tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkları 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

(DHA)

