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Yasak aşk cinayetle sonlanmıştı! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

11.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ferhat İnne (45), yasak aşk yaşadığı Canan Çeviren'i (42) tabancayla vurarak öldürdü. Ferhat İnne’nin polise, gönül ilişkisi olduğu Canan Çeviren’in kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını ve boşanma noktasına gelerek bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada İnne'ye indirimsiz müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu. İşte detaylar...

Yasak aşk cinayetle sonlanmıştı! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 11 Aralık 2020 tarihinde evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne (45) aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen eşinden boşanmış 2 çocuk sahibi Canan Çeviren (42) ile emlak ofisinde tartışmaya başladı. Çeviren’e ait emlak ofisinde yaşanan tartışmanın büyümesi sonrası Ferhat İnne yanında getirdiği tabancayla Canan Çeviren’e ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ferhat İnne 112’yi arayıp ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Ferhat İnne’nin polise, gönül ilişkisi olduğu Canan Çeviren’in kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını ve boşanma noktasına gelerek bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Mahkeme, İnne'ye indirimsiz müebbet hapis cezası verdi.

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DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan karar sonrası İzmir Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne sanığın avukatı tarafından kararın temyizi için başvuruda bulunuldu. Mahkeme, yerel mahkemenin hükmünü onaylayarak temyiz itirazını reddetti. Karar sonrası dava sanık tarafından Yargıtaya taşındı. Yapılan başvuru 'fiilde ve failde herhangi bir takdiri indirim uygulamasını gerektiren hal bulunmadığı' şeklinde yetersiz gerekçe ile takdiri indirim sebebi uygulanmaması hukuka aykırı bulunarak hükmün bozulmasına Yargıtay tarafından oy birliği ile karar verdi.

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YARGITAY'IN KARARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ocak 2023 tarihinde oy birliğiyle alınan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanığın suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek, kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, sanığın kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları gözetilmeksizin mahkemece, 'fiilde ve failde herhangi bir takdiri indirim uygulamasını gerektiren hal bulunmadığı' şeklinde yetersiz gerekçe ile sanık lehine 5237 sayılı Kanun'un 62’nci maddesi uyarınca takdiri indirim sebebi uygulanmaması hukuka aykırı bulunmuştur. Gerekçe bölümünde paragrafında açıklanan takdiri indirim nedenleri yönünden sanık müdafinin temyiz istemleri yerinde görüldüğünden İzmir Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 18.05.2022 tarihli 2022/1580 Esas, 2022/1733 karar sayılı kararının 5271 sayılı kanunu’nun 302’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, hükmün Tebliğname’ye aykırı olarak oy birliğiyle bozulmasına karar verdi."

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İHA

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cinayet Yargıtay Manisa yasak aşk

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