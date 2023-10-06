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Yasak aşk dehşeti: Eşine ve buluştuğu kişiye kurşun yağdırdı! 'Neden yaptınız' sorusuna tek kelimelik yanıt

06.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde İ.A. (36), kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A. ile buluştuğu B.T.'yi (35) cadde ortasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, İ.A. olayın ardından silah ile polise teslim oldu. İ.A. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının ’neden yaptınız’ sorusuna “Adalet” cevabını verdi. İşte detaylar...

Yasak aşk dehşeti: Eşine ve buluştuğu kişiye kurşun yağdırdı! 'Neden yaptınız' sorusuna tek kelimelik yanıt

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.’yı takip etti. Eşini, B.T. (35) ile gören İ.A., karısı ve buluştuğu B.T.’yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.

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İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A.’nın, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, basın mensuplarının ‘neden yaptınız, pişman mısınız’ sorusuna ise ‘adalet’ yanıtını verdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya yasak aşk

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