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Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Bitlis'te 6 yıl önce ortadan kaybolan Halim A'nın eşi ile amcasının oğlu arasındaki yasak aşkı öğrenmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Burhan A.'nın cinayet sonrası Halim A.'nın eşi ile yaşamaya başladığını öğrenen polis olaydaki sır perdesini çözdü. Zanlı, amcasının oğlunu, yengesiyle aralarındaki ilişkiyi cep telefonundaki mesajlardan öğrenmesi sebebiyle öldürdüklerini itiraf etti

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bitlis Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 yıl önce ortadan kaybolan Halim A.'nın eşi Özlem A.(33)'nın İzmir'e taşındığını belirledi. İzmir'de adresi tespit edilen Özlem A'nın kaybolan eşi Halim A.'nın amcasının oğlu Burhan A. ile yaşamaya başladığını ve çiftin 3 çocukları olduğunu tespit etti. Polis, Burhan A., Özlem A. ile Burhan A.'nın eski eşi Akkadın K'yi gözaltına alarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Özlem A'nın üzerinde sahte kimlik bulundu. Yapılan çapraz sorgulamalarında şüphelilerden Burhan A. cinayeti itiraf etti.

MESAJLAŞMALARI GÖRDÜ, CANINDAN OLDU

Burhan A. polise verdiği ifadede; amcasının oğlu olan Halim A.'nın, çocukluk aşkı olan Özlem A. ile evlendiğini, kendisinin de İzmir'de Akkadın K. adlı 2 çocuk annesi kadın ile evlendiğini anlattı. Burhan A., daha sonra İzmir'den Bitlis'e taşındıklarını ve bir inşaat şantiyesinde çalışmaya başladığını söyledi. Burhan A., o sırada amcasının oğlu Halim A.'nın yurt dışında çalıştığını, bu süre içerisinde çocukluk aşkı olan Özlem A. ile yasak ilişki yaşamaya başladıklarını ve bir süre sonra Halim A.'nın yurt dışından döndüğünü belirtti. Halim A.'nın eşi Özlem A.'nın telefonunu karıştırdığında aralarındaki mesajlaşmaları görerek aralarındaki ilişkiyi öğrendiğini anlatan Burhan A., bunun üzerine amcasının oğlu Halim A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Bir süre evde sakladıktan sonra cesedi çalıştığı şantiyeye götürerek gömdüğünü de itiraf eden Burhan A., ardından tekrar İzmir'e dönerek yerleştiğini bildirdi. Bir süre sonra da Özlem A.'yı yanına aldığını ve ondan 3 çocuk sahibi olduğunu anlattı.

Burhan A'nın gösterdiği şantiye alanında iş makineleriyle yapılan kazıda Halim A.'nın cesedine ulaşıldı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Halim A.'nın cenazesi Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Burhan A., Özlem A. ve Akkadın K. mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak Bitlis Cezaevine gönderildi.

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Özlem A.'nın Halim A.'dan olan 1 kızı, Burhan A.'dan olan 3 çocuğu ve Akkadın K.'nin eski eşinden olan 2 çocuğu Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis yasak aşk cinayet

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