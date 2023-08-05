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    4. Yasak aşkta kabus dolu son! Seks kasetlerini kocasına göstermekle tehdit etti... Kızıyla birlik olup sevgilisini öldürdüler

    Yasak aşkta kabus dolu son! Seks kasetlerini kocasına göstermekle tehdit etti... Kızıyla birlik olup sevgilisini öldürdüler

    05.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    23 yaşındaki TikTok fenomeni Mahek Buhari ve annesi Ansreen Buhari, 21 yaşındaki Saqib Hussain'i korkunç bir kazada öldürmekten suçlu bulundu. Anne Ansreen ve Saqib’in 3 yıldır devam eden bir ilişkileri vardı. Ansreen ilişkiyi bitirmek isteyince Saqib onu seks kasetlerini kocasına göndermekle tehdit etti. Tehdit üzerine anne ve kızı Saqib’i öldürmek için plan yaptı.

    23 yaşındaki TikTok fenomeni Mahek Buhari ve annesi, anne Ansreen’in sevgilisini ikilinin yasak aşklarını ifşa etmekle tehdit etmesi üzerine öldürdü. 24 yaşındaki Mahek Buhari ve 46 yaşındaki annesi Ansreen Buhari araba kovalamacasında 21 yaşındaki Saqib Hussain'i yoldan çıkardıktan sonra tutuklandı. Mahkeme iki kadının kurdukları pusuyu başlatmadan önce annesinin sevgilisinin şantajlarını susturmak için nakit para verdikleri ortaya çıktı.

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    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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    Araba kovalamacasında aracı ikiye bölünen Hussain ve 21 yaşındaki yakın arkadaşı Muhammed Hashim Ijazuddin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. İki kadın cinayet suçlamasını reddetti ancak jüri üyeleri 28 saatten fazla süren toplantının ardından ikiliyi suçlu buldu.

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