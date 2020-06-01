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Yasak kalktı ama Didim'de plajlar yine boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 15:11 | Son Güncelleme

Aydın'ın turistik ilçesi, Didim normalleşme adımlarının başladığı ilk güne yağmurla başladı. Etkili olan yağış günlük hayatı olumsuz etkilerken Yalı caddesindeki kafe ve restoranlar açılmazken, Altınkum plajı ise bomboş kaldı.

Yasak kalktı ama Didim'de plajlar yine boş kaldı

1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme adımları çerçevesinde kafeterya, kıraathane, lokanta ve pastaneler yeniden faaliyetlerine başlarken, plajlar ve milli parklar yeniden vatandaşın kullanımına açıldı. Aydının turistik ilçesi Didim’de Haziran ayında yağışlar etkili olurken sabah saatlerine başlayan yağışlar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle ilçe merkezindeki bir çok kıraathane ve lokanta yine boş kalırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Öte yandan ilçede turizm kalbi olan Altınkum Yalı Caddesi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle sessizliğini korudu. Yalı caddesindeki bir çok işletme sahibi mekanlarını açmadığı görülürken, bazı işletmelerin ise açık olduğu görüldü.

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(İHA)

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