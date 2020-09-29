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Yasak olmasına rağmen yaptılar! Bu görüntüler cezasız kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Bursa'da yasaklanmasına rağmen yapılan gelin alma eğlencesi bölge sakinlerinden birinin kamerasına takıldı. Maske-mesafe kuralına uymayan davetliler, tedbirleri hiçe sayarak dans edip, eğlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrasında konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düğün sahiplerine toplam 6 bin 300 lira ceza kesti.

Yasak olmasına rağmen yaptılar! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Erkek tarafından bir grup, cumartesi günü, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'ndeki sokağa geldi. Bina önünde toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde oynadı. Eğlenceye katılan yaklaşık 15 kişi ise bir süre birbirlerine sarılarak, eğlendi. Davetlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Koronavirüsün hiçe sayıldığı görüntüler, tepki topladı.

GELİN VE DAMADIN BABASINA CEZA

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, düğün sahiplerini tespit etti. Polis, koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen gelin ve damadın babasına, 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

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DHA

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