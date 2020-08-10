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  4. Yasak var ama takan yok! Yine aynı görüntüler

Yasak var ama takan yok! Yine aynı görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Artan koronavirüs vakaları sebebiyle asker uğurlamaları yasaklandı. Ancak İnegöl’de asker uğurlamasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Yasak var ama takan yok! Yine aynı görüntüler

Vatanî görevlerini yerine getirecekler acemi birliklerine uğurlanmaya başlandı. Daha önce davul, zurna ve dualar eşliğinde yapılan uğurlamalar, koronavirüs vakalarının artması üzerine yasaklandı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, düğün ve asker uğurlama konularına dikkat çekerek vatandaşları uyarmıştı. Fakat ikazlara rağmen İnegöllüler yine bildiklerini okumaya devam ediyor. Konvoy ve araçlarda korna çalarak asker uğurlaması yapanlar, cep telefonuyla böyle görüntülendi. Hem yasaklara uymadılar, hem de seyir halindeki otomobillerden dışarı çıkarak "En büyük asker bizim asker" sloganları attılar. Şikayet üzerine emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

İHA

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