Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor.
Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken yılbaşında da 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasakların ne zaman sona ereceği ile ilgili olarak ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar konuyla ilgili beklenti içerisinde.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olarak “Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelerin de yasakları etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Bakan Koca, Twitter hesabından aşılarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda ise “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
30 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre hafta içi akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar ve her hafta sonunu da kapsayacak şekilde cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı 05.00’e kadar yapılan sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sıra bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmiş bazı işletmelerin de hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmişti. İçişleri Bakanlığı son olarak konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtilen açıklamada, hafta için 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldı. Dördüncüsünün uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilirken kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı aktarıldı.
21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Koronavirüs salgını yeni tedbirleri ile ilgili basın açıklamasında, sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde vaka sayılarında düşüşün devam ettiği açıklandı. Buna karşılık virüs ile mücadelenin henüz bitmemiş olduğu belirtildi. Açıklamada “Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemizin için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.” ifadeleri kullanıldı. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların ne zaman kalkacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.