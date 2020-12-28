Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken yılbaşında da 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasakların ne zaman sona ereceği ile ilgili olarak ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar konuyla ilgili beklenti içerisinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olarak “Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelerin de yasakları etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Bakan Koca, Twitter hesabından aşılarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda ise “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 30 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre hafta içi akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar ve her hafta sonunu da kapsayacak şekilde cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı 05.00’e kadar yapılan sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sıra bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmiş bazı işletmelerin de hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmişti. İçişleri Bakanlığı son olarak konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtilen açıklamada, hafta için 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldı. Dördüncüsünün uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilirken kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı aktarıldı.