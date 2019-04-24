HABER

Yaşam Vadisi’nin 2’nci etabı 23 Nisan coşkusuyla açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü’nde binlerce kişi kortej yürüyüşüne katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü’nde binlerce kişi kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Yaşam Vadisi’nin 2’nci etabının açılışı gerçekleştirildi. Ardından ise Yonca Lodi konseriyle vatandaşlar 23 Nisan’ın tadını çıkardı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Beylikdüzü’nde bayram coşkusu yaşandı. Binlerce vatandaş Yaşam Vadisi’nden başlayarak açılışı yapılacak olan Yaşam Vadisi’nin 2’nci etabına doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde al bayraklarla coşkuyla yürüyen vatandaşlara Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşiyle birlikte eşlik etti. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağı ile yürüyen vatandaşlara Rusya, Estonya, Pakistan gibi ülkelerden gelen çocuklar da eşlik etti.
Yürüyüşün ardından açılışı yapılacak olan Yaşam Vadisi 2’nci etapta bulunan sahneye vatandaşlar akın akın geldi. Sonrasında Başkan Çalık sahneye gelerek konuşma yaptı. Çeşitli ülkelerden gelen çocuklara plaket ve çiçek takdim edildikten sonra kurdele kesimiyle Yaşam Vadisi’nin 2’nci etabının açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Açılışın ardından sevilen sanatçı Yonca Lodi sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Lodi’ye, “Memleketim” şarkısını seslendirmesiyle birlikte vatandaşlar da eşlik etti. Lodi’ye plaket ve çiçek takdim eden Çalık, teşekkürlerini iletti.

"23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü her zaman olduğu gibi farkını gösterdi. Müthiş bir kortejle etkinlik alanına kadar geldik. Bizim için çok kıymetli olan Yaşam Vadisi’nin açılışını da bugün yapmayı düşünmüştük. 23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. Bu bayramı dünya çocuklarına hediye eden bizim ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o kocaman yüreği bütün dünyanın çocuklarını içine sığdıracak kadar büyük. Evlatlarımıza çok güzel bir bayram hediye etti. Aslında bu bayramın manası çok açık. Gelecek nesillerin huzur ve barış içerisinde yaşaması için, kardeşlik içerisinde yaşaması için atılmış bir tohumdur. Umarım bunun kıymetini bilir ve anlarız. Evlatlarımızın ve çocuklarımızın o yüreklerindeki temiz duygu ve saf duygular umarım büyüklerimize de geçer. Bu ülkeyi yöneten ve dünyayı yönetenlere geçer. Kardeşlik ve barış içerisinde bu toplumları birbiriyle kardeşçe yaşatırız” dedi.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti
Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltılar varSabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
126 gündür devam ediyor! O anlar böyle görüntülendi

126 gündür devam ediyor! O anlar böyle görüntülendi

Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da PKK operasyonunu: 5 gözaltı

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İstanbul'a çamur yağdı!

İstanbul'a çamur yağdı

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.