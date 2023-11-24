Yaşananlar Silikon Vadisi'ni karıştırmıştı! Sam Altman-OpenAI olayının perde arkasında insanlığı tehdit edebilecek yapay zeka keşfi mi var?

Reuters'ın haberine göre kaynaklar, OpenAI araştırmacılarının CEO'nun görevden alınmasından önce yönetim kurulunu yapay zeka atılımı konusunda uyardığını söylüyor.

ARAŞTIRMACILARDAN İNSANLIĞI TEHDİT EDEBİLECEK GÜÇLÜ YAPAY ZEKA KEŞFİ UYARISI

2 yakın kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirketten dört günlük ayrı kalışı öncesinde, birkaç araştırmacı yönetim kuruluna bir mektup yazarak insanlığı tehdit edebileceğini söyledikleri güçlü bir yapay zeka keşfi konusunda uyarıda bulundu.

İki kaynak, söz konusu mektup ve yapay zeka algoritmasının, yönetim kurulunun Altman'ı görevden almasından önceki kilit gelişmeler olduğunu söyledi. Kaynaklar mektubu, yönetim kurulunun Altman'ın kovulmasına yol açan uzun bir şikayet listesindeki faktörlerden biri olarak gösterdi.

Habere göre OpenAI, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazışmada "Q*" adlı bir projeyi ve hafta sonu yaşanan olaylardan önce yönetim kuruluna bir mektup gönderdiğini kabul etti. Bir OpenAI sözcüsü, şirkette uzun süredir yöneticilik yapan ve Sam Altman'ın yerine geçici CEO olarak görevlendirilen Mira Murati tarafından gönderilen bu mesajın, çalışanları belirli medya hikayeleri konusunda uyardığını söyledi.

Reuters'e konuşan bir kişi, OpenAI'deki bazı kişilerin Q* projesinin (Q-Star olarak okunuyor) şirketin yapay genel zeka (AGI) arayışında bir atılım olabileceğine inandığını söyledi. OpenAI, AGI'yi ekonomik açıdan değerli görevlerin çoğunda insanları geride bırakan otonom sistemler olarak tanımlıyor.

Şirket adına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen kişi, geniş bilgi işlem kaynakları sayesinde yeni modelin belirli matematik problemlerini çözebildiğini söyledi. Kaynak, yalnızca ilkokul öğrencileri düzeyinde matematik performansı göstermesine rağmen, bu tür testlerde başarılı olmasının araştırmacıları Q*'nun gelecekteki başarısı konusunda umutlandırdığını söyledi.

Bu noktada araştırmacıların iddialarının ve söz konusu iddiaların içinde geçen Q* projesinin yeteneklerinin henüz resmi olarak tanıtılmadığını belirtelim.





