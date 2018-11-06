Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Son nefesimde bile affetmeyeceğim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Büyükanıt'a 13 yıl önce nasıl kumpas kurulduğuna ilişkin iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi, Sarıkaya'ya yurtdışı yasağı konulması nedeniyle dün yine Büyükanıt'ı aradım" ifadesini kullandı.
Rahatsızlığı nedeniyle Yaşar Büyükanıt ile sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirten Öztürk, eski genelkurmay başkanının şu sözlerini aktardı:
Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli.
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