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Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, kamuoyunda 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya ile ilgili olarak "Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmeyeceğim" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Son nefesimde bile affetmeyeceğim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Büyükanıt'a 13 yıl önce nasıl kumpas kurulduğuna ilişkin iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi, Sarıkaya'ya yurtdışı yasağı konulması nedeniyle dün yine Büyükanıt'ı aradım" ifadesini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle Yaşar Büyükanıt ile sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirten Öztürk, eski genelkurmay başkanının şu sözlerini aktardı:

Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli.

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Büyükanıt şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Savcı için "yalan, iftira ve pislik" diyorsun... ya sen, Dolmabahçe'deki pazarlıkta ne karşılığında onurunu ve gururunu sattın onu söyle!
fetöcü görevden atılan Savcı müsveddesi Sarıkaya haini ne kadar suçlu ise sizde en az onun kadar suçlusunuz.Seçilmiş iktidara Muhtıra verecek kadar adileşen yaratıklar sizi...
sende o zamanlar birilerinin dibinden ayrılmıyorsun.ordu elindeydi.medem tehlike vardı,sen onların tepesine binseydin.
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