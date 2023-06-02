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Yaşar Güler kimdir, nereli ve kaç yaşında? TSK Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in hayatı ve biyografisi

02.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar Güler, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Güler'in hayatı ve biyografisi ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Yaşar Güler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, TSK Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in hayatı ve biyografisi...

Yaşar Güler kimdir, nereli ve kaç yaşında? TSK Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in hayatı ve biyografisi

Yaşar Güler, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yaşar Güler, TSK Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler; evli, 1 çocuk babası ve 2 torun sahibidir. İşte Yaşar Güler hakkında merak edilenler...

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Yaşar Güler Bayburtlu bir ailenin çocuğu olarak 18 Eylül 1954 yılında Ardahan'da dünyaya geldi.

Yaşar Güler, 1971'de Kuleli Askerî Lisesinden, 1974'te Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle, 1975 yılında Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinden mezun oldu. 1984 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

YAŞAR GÜLER'İN BULUNDUĞU GÖREVLER

TSK Genelkurmay II. Başkanı olarak görev süresi: 30 Ağustos 2013 - 28 Temmuz 2016

Jandarma Genel Komutanı olarak görev süresi: 28 Temmuz 2016 - 21 Ağustos 2017

Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev süresi: 23 Ağustos 2017 - 16 Temmuz 2018

Yaşar Güler, 30. TSK Genelkurmay Başkanı'dır.

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