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  4. Yasemin Gündoğan Almanya'da 8 milyon euroyu çalıp kayıplara karıştı! Dedektifler bu fotoğrafa ulaştı, Çeşme'de o mahalle ablukaya alındı

Yasemin Gündoğan Almanya'da 8 milyon euroyu çalıp kayıplara karıştı! Dedektifler bu fotoğrafa ulaştı, Çeşme'de o mahalle ablukaya alındı

19.09.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da para transfer merkezinde çalışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan 2021 yılında çalıştığı şirketten 8 milyon euro yani 230 milton TL'yi çalıp kayıplara karışmıştı. Milyonluk vurgunun ardından İspanyol dedektifler de iz sürüyor. Bir fotoğraf karesi onları İzmir Çeşme'ye getirdi. Bir mahalleyi adeta ablukaya alan dedektiflerin yaptığı son çalışma Gündoğan'ın öldürülmüş olabileceğini, paranın da bir başkasının eline geçmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

Yasemin Gündoğan Almanya'da 8 milyon euroyu çalıp kayıplara karıştı! Dedektifler bu fotoğrafa ulaştı, Çeşme'de o mahalle ablukaya alındı

Türk polisi, Alman polisi ve İspanyol dedektifler, 2 yıldır 8 milyon euro yani 230 milton TL ile ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı arıyor. 2021'den beri iz süren dedektifler kritik bir fotoğrafa ulaştı. Havuz başında çekilen bir fotoğraf ekipleri Çeşme'ye getirdi. Polisin ulaştığı o fotoğraf İzmir Çeşme'deki bir villada çekildi. Vurgunun çekildiği tarih ise büyük vurgunun ertesi günü. Fotoğraf karesinde büyük bir servetle ortadan kaybolan o genç kadın yok ama işbirlikçileri olduğu düşünülen o kadın Çeşme'deki villada çekilen fotoğraf karesindeydi. O fotoğrafın ardından İspanyol dedektifler Çeşme'yi ablukaya aldı.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Almanya'da çalıştığı para transfer merkezinden para dolu minibüsle kaçan Yasemin Gündoğan'ın kara yoluyla Viyana'ya oradan da uçakla İstanbul'a ardından da İzmir'e gittiği tespit edildi. Büyük bir vurgun yapan kadının en son Çeşme'de olduğunun ortaya çıkmasının ardından İspanyol dedektifler de rotayı Reisdere Mahallesi'ne çevirdi. Mahallede günlerce dükkan dükkan, villa villa gezip ipucu aramaya başladı.

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SOYGUNU BÖYLE YAPMIŞ

Gündoğan'ın soygunu nasıl yaptığı da ortaya çıktı. Şüpheli, işteki son gününde transfer edilecek paranın büyük bölümünü yanında getirdiği ikinci kasaya doldurmuş. Aynı iş yerindeki güvenlik görevlisi sevgilisine garaj kapısını açtırıp içeri giren minibüse 8 milyon euroyu yüklemiş. Para konteyner ile önce Viyana'ya ardından da Türkiye'ye getirildi. Şimdi ortada ne para var ne de kadından bir iz. Almanya'dan İzmir'e uzanan soygun hikayesinde eldeki en kritik bilgi Çeşme'de fotoğraf çekilen villa oldu.

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ÇARPICI GELİŞME

ATV'nin haberine göre dedektifler yaptığı son çalışmada Gündoğan'ın öldürülmüş olabileceğini, paranın da bir başkasının eline geçmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

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İzmir Almanya

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