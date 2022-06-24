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Yaşlanma belirtilerini yok edebilirsiniz

24.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20’li yaşların ortasından başlayarak 30’lu yaşlara kadar ilk yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. İlk belirtiler ortaya çıktıktan hemen sonra çizgiler hızla derinleşmeye ve yayılmaya başlar. Göz ardı edilemeyecek kadar hatta yüz ifadesini değiştirecek kadar artar. Bu gibi durumlarda yaşınızı ele veren ilk belirtileri durdurmaya başlayabilirsiniz.

Yaşlanma belirtilerini yok edebilirsiniz

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, yaşlanma belirtilerini ve tedavi çeşitlerini sizler için anlattı.

YAŞLANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk olarak kaz ayakları ortaya çıkar. Bunlar engellenmesi ve düzeltilmesi çok kolay olan ince çizgilerdir. Güneşin sebep olduğu kaz ayakları açık renkli tenlerde çok daha belirgin olur. Onları engellemek ya da azaltmak için yüzünüze Botulinium A Toksini (botoks) ya da Hyalüronik asit dolgu enjeksiyonları yapılması gerekebilir. Erken 20’li yaşlarınızda Botilinium A Toksini kaz ayaklarının ve ince çizgilerin oluşumunu engellemek için kullanılabilir. Bu yöntem mimiklerden dolayı oluşan çizgileri engellemede mucizeler yaratır ama güneş hasarıyla savaşması söz konusu değildir.

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Yaş ilerledikçe gözaltları morarıp daha şiş durabilir. Enjeksiyonlar bu konuda işinizi kolaylaştıracaktır. Cilt renginin bozulması farklı sebeplere dayanır. Cildinizi güneşten korumak en iyi ve atlamamanız gereken bir maddedir. Muayenehanede yapılan tedaviler ve reçete ile satılan birtakım içerikler sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Burnunuzun yanındaki çizgilerin sarkmaya başladıysa hemen önlem almanız gerekir. Bu nazolabial kıvrımlar zaman içerisinde derinleşip sizi olduğunuzdan da yaşlı gösterecektir.

YAŞLANMA BELİRTİLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz altındaki mor halkalar ve göz torbaları olan genç bir hasta için ameliyat tercih edilmez. Burada kullanılacak en uygun yöntem hyalüronik asit dolgular olacaktır. Boşlukları doldurarak göz altı morluklarını ve göz altı torbalarını tedavi edebilmek mümkün. Dolgu enjeksiyonu ile torbalar ve gölgeler azalır pigmentasyon bozuklukları göze görünmez hale gelir. Bu arada eğer yaşınız ilerlemiş ve üst göz kapaklarınız sarkmış durumda ise göz kapağı estetiğinden (blefaroplasti) daha uygun bir tedavi yöntemi olmayacaktır.

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Nazolabial kıvrımlar olarak adlandırılan bu gülme çizgileri ağız çevresindeki hacim kaybolduğunda ortaya çıkar. Bu kıvrımlar 40’lı yaşlara gelene kadar normal olarak ortaya fazla çıkmaz ama kendini belli etmeye başlar. 30’lı yaşlarda da görülmesi mümkündür. Yaş ilerledikçe yüzde yağ eksilmeye başlar ve bu hacim kayıpları da gülme çizgilerin oluşumunu sağlar. Bu soruna karşı yanaklara uygulanacak hyalüronik asit dolguları ve yağ enjeksiyonu kusursuz sonuçlar ortaya çıkarabilir.


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