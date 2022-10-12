Yaşlanmayı geciktirebilir miyiz?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, yaşlanmadan yaş almak için tercih başvurulabilecek etkili dokunuşları sizler için derledi.

YÜZ VE BOYUN BÖLGESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Genel olarak yüz ve boyun, insanların en sık şikayet ettiği ve yaşlanmanın belli olduğu bölgelerdir. Sık karşılaşılan problemler; yağlanma, sarkma, kırışıklıklardır. Bu problemlere karşı, Trinity lift uygulamasında birçok yöntem bir arada sunulur. Bu sayede yüzün üç noktadan endoskopik olarak kaldırılması sağlanır.

DUDAK BÖLGESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Yüz şekline uygun dolgun ve şekilli dudaklar, görünüme genç bir etki sağlar. Günümüzde bu soruna uygulanan işlem dudak dolgularıdır. Dolgu, dudaklara hacim kazandırırken dudak bölgesindeki kırışıklıkları önler.

GÖZ KAPAĞINA YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

Göz kapağı sarkmaları kişilerin görme ve yaşam kalitelerini oldukça düşürmektedir. Sadece görünüm olarak değil sağlığı da tehdit ettiği için yapılabilecek işlemler ile önüne geçmek mümkündür. Tercih edilen işlem ise blefaroplasti olarak bilinen göz kapağı germe operasyonudur. İşlem sonrası kişinin görme kalitesi artarken daha genç bir görünüme de sahip olur.

KAŞ KALDIRMAK İÇİN YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

Kaş kaldırma uygulamaları genellikle kaş düşüklüğünün sebep olduğu görme kaybı ve asimetrik görüntüden rahatsız olan kişilere yapılmaktadır. Günümüzde tercih edilen yöntemler ise Bella eyes ve botokstur. Kişinin istek ve ihtiyacına göre uygulanacak yöntem belirlenir ve işlem gerçekleştirilir. Yapılacak uygulama ile kaş düşüklüğü sorunu giderilir ve alın bölgesinin de görünümü iyileşir.

HOLLYWOOD YANAĞI İŞLEMİ

Hollywood yanakları işleminde elmacık kemikleri belirgin ve yüz hatları orantılıdır. Yanaklardaki fazla yağlar alınarak kişi daha canlı ve genç bir görünüme kavuşabilir. İşlem, kişisel tercihe bağlı olarak lokal veya genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir.

ALTERNATİF DİĞER YÖNTEMLER

Dolgu yöntemi yüzün sarkması ve çökmesi için uygundur. Yaşla birlikte hacim kaybeden şakak bölgesine de dolgu yapılabilir.

Yüz mezoterapisi en etkili cilt yenileme yöntemlerinden biridir. Özellikle yüz ve boyun çevresindeki ince çizgilerin giderilmesi için uygundur. Kırışıklık ve sarkma problemlerinde kısa sürede belirgin etkileri vardır. Bu işlem yaklaşık 30 dakika sürer. İşlem yapılacak bölge temizlendikten sonra mezoterapi enjekte edilerek işlem tamamlanır.

Radyo frekans yöntemi sayesinde cildin alt tabakasına ulaşılabilmektedir. Bu sayede derin kırışıklıklar tedavi edilir ve kişiler daha genç görünür. Kişinin ihtiyacına göre 3-8 seans uygulanabilir. Bu işlem 20-30 dakika sürer ve lazer ekipmanı yardımıyla yüz bölgesine uygulanır. İşlemden sonra yüzde birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolacak hafif kızarıklık ve şişlik olabilir.



