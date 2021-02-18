Yaşlanmayı geciktiren 'sihirli' gıdalar! Meğer hepsi gözümüzün önündeymiş: Meyveleri çekirdekleriyle tüketmek...

Elbette yaşlanma belirtileri arasında sadece kırışıklıklar değil , aynı zamanda hafıza kaybı, beyin fonksiyonlarında azalma ve kalp hastalığı , osteoporoz ve kanser gibi kronik hastalıklar için artan bir risk de yer alıyor . Sağlıklı yaşlanma aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek olarak da tanımlanmaktadır. Ve birçok çalışma, sağlıklı beslenme ile yaşa bağlı veya kronik hastalıkların önlenmesi arasındaki bağlantıyı belgelemiştir.
Bazı yiyecek ve içecekler, bazılarının uzun ömürlülüğün anahtarını açabileceğine inandığı bitki besinleri adı verilen güçlü maddeler içerir.
Düzenli fiziksel aktivite, yeterli dinlenme, tütünden kaçınma ve sağlıklı yiyecek ve içeceklerle dolu bir diyet içeren sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek yaşlanmaya karşı en iyi savunma olabilir.
Bununla birlikte güçlü antioksidan özelliği olan her bitki, meyve ve sebze yaşlanmayı geciktirir. Çünkü oksitlenme demek yaşlanma demektir. Antioksidanlar da bunu engeller.
Meyve, nar ve üzüm antioksidan meyvelerin başında gelmektedir. Bunları çekirdekleriyle birlikte tüketmek gerekir. Üzümün iri çekirdekli ve kalın kabuklu olanı çok makbul değildir ama yaşlanmayı geciktirme yönü bakımından en güçlü olanı budur.
Karoten, çok önemli bir yaşlanma geciktirici maddedir. Havuçta, kayısıda ve balkabağında bulunur. Balkabağının hem çiğ hem de pişmiş hali yaşlanmaya karşı çok önemli bir savaşçıdır. Yalnızca cilt yaşlanmasını değil, bütün iç organların da yaşlanmasını geciktirir.
haftada iki kez, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin yağlı balık türü yiyin. Bu, çok sayıda sağlık yararı sunan güçlü bir anti-enflamatuar besindir.
Baklagiller, çok az kalori içeren bilinmeyen kahramanlardır. Haftada 3 ila 4 kez tüketmeye özen gösterin.
Süt ürünlerinin tüm faydalarına ek olarak bağırsaklara sağlıklı bakteri eklemeye yardımcı olan probiyotiklere sahiptir. Her gün en az bir kase tüketin.
Kalbinize ve beyninize iyi gelen harika bir B vitamini kaynağıdır. Kuruyemişlerdeki sağlıklı yağlar, ciltteki elastin ve kolajene fayda sağlayarak cildin yapısını korumaya ve esnek kalmasına yardımcı olur. Kabuklu yemişlerin kalorisi yüksek olduğu için küçük porsiyonlar tavsiye edilir.
Yeni yapılan bir araştırma sebzeler arasında, brokoli'nin (özellikle genç brokoli filizlerinin) serbest radikallerin vücudu parçalamasını ve zamanla yaşlanmanızı önleyen bir bileşik olan "sülforafan" adlı bir kimyasalın en iyi kaynağı olduğunu buldu.
Brokoli, bağışıklık sistemini kardiyovasküler hastalık, dejeneratif eklem hastalıkları ve diyabet gibi tipik yaşlanma faktörlerinden koruyabilir.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, tarçın özünün ciltte kolajen sentezini desteklediğini, hücreleri gençleştirdiğini ve büyüme hormonunu aktive ettiğini bulmuştur.
Avokado, ışıldayan cilt ve saç için gerekli olan E vitamini bakımından da zengindir ve alkalileştirici bir besindir. Bilim insanları, yağın zeytinyağı ile aynı tür yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olabileceği ve potansiyel olarak kanser veya kalp hastalığı ile savaşmaya yardımcı olabileceği sonucuna vardı.
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