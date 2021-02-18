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Yaşlanmayı geciktiren 'sihirli' gıdalar! Meğer hepsi gözümüzün önündeymiş: Meyveleri çekirdekleriyle tüketmek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Görünüşe göre hepimiz doğal yaşlanma sürecini geciktiren "sihirli eli" bulmaya çalışıyoruz . Ameliyat masasına yatmadan elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsanız, gözünüzün önünde gizli malzemeler olabilir. İşte yaşlanmayı geciktiren meyve ve sebzeler.

Elbette yaşlanma belirtileri arasında sadece kırışıklıklar değil , aynı zamanda hafıza kaybı, beyin fonksiyonlarında azalma ve kalp hastalığı , osteoporoz ve kanser gibi kronik hastalıklar için artan bir risk de yer alıyor . Sağlıklı yaşlanma aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek olarak da tanımlanmaktadır. Ve birçok çalışma, sağlıklı beslenme ile yaşa bağlı veya kronik hastalıkların önlenmesi arasındaki bağlantıyı belgelemiştir.

Bazı yiyecek ve içecekler, bazılarının uzun ömürlülüğün anahtarını açabileceğine inandığı bitki besinleri adı verilen güçlü maddeler içerir.

Düzenli fiziksel aktivite, yeterli dinlenme, tütünden kaçınma ve sağlıklı yiyecek ve içeceklerle dolu bir diyet içeren sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek yaşlanmaya karşı en iyi savunma olabilir.

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ÇEKİRDEKLERİYLE BİRLİKTE TÜKETİN

Bununla birlikte güçlü antioksidan özelliği olan her bitki, meyve ve sebze yaşlanmayı geciktirir. Çünkü oksitlenme demek yaşlanma demektir. Antioksidanlar da bunu engeller.

Meyve, nar ve üzüm antioksidan meyvelerin başında gelmektedir. Bunları çekirdekleriyle birlikte tüketmek gerekir. Üzümün iri çekirdekli ve kalın kabuklu olanı çok makbul değildir ama yaşlanmayı geciktirme yönü bakımından en güçlü olanı budur.

EN ÖNEMLİ YAŞLANMA GECİKTİRİCİ GIDA...

Karoten, çok önemli bir yaşlanma geciktirici maddedir. Havuçta, kayısıda ve balkabağında bulunur. Balkabağının hem çiğ hem de pişmiş hali yaşlanmaya karşı çok önemli bir savaşçıdır. Yalnızca cilt yaşlanmasını değil, bütün iç organların da yaşlanmasını geciktirir.

YAĞLI BALIK TÜKETİN

haftada iki kez, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin yağlı balık türü yiyin. Bu, çok sayıda sağlık yararı sunan güçlü bir anti-enflamatuar besindir.

BİLİNMEYEN KAHRAMAN BAKLAGİL

Baklagiller, çok az kalori içeren bilinmeyen kahramanlardır. Haftada 3 ila 4 kez tüketmeye özen gösterin.

OLMAZSA OLMAZ YOĞURT

Süt ürünlerinin tüm faydalarına ek olarak bağırsaklara sağlıklı bakteri eklemeye yardımcı olan probiyotiklere sahiptir. Her gün en az bir kase tüketin.

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KURUYEMİŞLER

Kalbinize ve beyninize iyi gelen harika bir B vitamini kaynağıdır. Kuruyemişlerdeki sağlıklı yağlar, ciltteki elastin ve kolajene fayda sağlayarak cildin yapısını korumaya ve esnek kalmasına yardımcı olur. Kabuklu yemişlerin kalorisi yüksek olduğu için küçük porsiyonlar tavsiye edilir.

BROKOLİ

Yeni yapılan bir araştırma sebzeler arasında, brokoli'nin (özellikle genç brokoli filizlerinin) serbest radikallerin vücudu parçalamasını ve zamanla yaşlanmanızı önleyen bir bileşik olan "sülforafan" adlı bir kimyasalın en iyi kaynağı olduğunu buldu.

Brokoli, bağışıklık sistemini kardiyovasküler hastalık, dejeneratif eklem hastalıkları ve diyabet gibi tipik yaşlanma faktörlerinden koruyabilir.

TARÇIN

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, tarçın özünün ciltte kolajen sentezini desteklediğini, hücreleri gençleştirdiğini ve büyüme hormonunu aktive ettiğini bulmuştur.

AVOKADO

Avokado, ışıldayan cilt ve saç için gerekli olan E vitamini bakımından da zengindir ve alkalileştirici bir besindir. Bilim insanları, yağın zeytinyağı ile aynı tür yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olabileceği ve potansiyel olarak kanser veya kalp hastalığı ile savaşmaya yardımcı olabileceği sonucuna vardı.

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