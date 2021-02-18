Yaşlanmayı geciktiren 'sihirli' gıdalar! Meğer hepsi gözümüzün önündeymiş: Meyveleri çekirdekleriyle tüketmek...

Elbette yaşlanma belirtileri arasında sadece kırışıklıklar değil , aynı zamanda hafıza kaybı, beyin fonksiyonlarında azalma ve kalp hastalığı , osteoporoz ve kanser gibi kronik hastalıklar için artan bir risk de yer alıyor . Sağlıklı yaşlanma aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek olarak da tanımlanmaktadır. Ve birçok çalışma, sağlıklı beslenme ile yaşa bağlı veya kronik hastalıkların önlenmesi arasındaki bağlantıyı belgelemiştir.

Bazı yiyecek ve içecekler, bazılarının uzun ömürlülüğün anahtarını açabileceğine inandığı bitki besinleri adı verilen güçlü maddeler içerir.

Düzenli fiziksel aktivite, yeterli dinlenme, tütünden kaçınma ve sağlıklı yiyecek ve içeceklerle dolu bir diyet içeren sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek yaşlanmaya karşı en iyi savunma olabilir.

ÇEKİRDEKLERİYLE BİRLİKTE TÜKETİN

Bununla birlikte güçlü antioksidan özelliği olan her bitki, meyve ve sebze yaşlanmayı geciktirir. Çünkü oksitlenme demek yaşlanma demektir. Antioksidanlar da bunu engeller.

Meyve, nar ve üzüm antioksidan meyvelerin başında gelmektedir. Bunları çekirdekleriyle birlikte tüketmek gerekir. Üzümün iri çekirdekli ve kalın kabuklu olanı çok makbul değildir ama yaşlanmayı geciktirme yönü bakımından en güçlü olanı budur.