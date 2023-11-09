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  4. Yaşları henüz 13! Cadde ortasında bıçak çekip gasp yaptılar

Yaşları henüz 13! Cadde ortasında bıçak çekip gasp yaptılar

09.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 13 yaşındaki İ.G. ile M.Y. isimli kız çocukları, cadde üzerinde 2 farklı kişiyi bıçak zoruyla gasp etti. Polis tarafından yakalanan çocuklar, 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.

Yaşları henüz 13! Cadde ortasında bıçak çekip gasp yaptılar

Dehşete düşüren olay, saat 13.00 sıralarında Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.G. ile M.Y., iddiaya göre, cadde üzerinde yürümekte olan 2 farklı kişiyi bıçak çekerek gasp etti.

İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara gasbeden 2 çocuğu Bandırma Sahili mevkisinde yakalayıp, polis merkezine götürdü.

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İ.G. ile M.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.

(DHA)

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Balıkesir gasp
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