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  4. Yaşlı adam sigara içmek istedi! Mahalle felaketin kıyısından döndü

Yaşlı adam sigara içmek istedi! Mahalle felaketin kıyısından döndü

12.10.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 65 yaşındaki Hikmet Ş., gaz kaçıran mutfak tüpünün yanında sigarasını yakmak için çakmağını ateşledi. Çakmağın ateşlenmesi sonucu mutfak tüpü bomba gibi patladı. Olay sonrası mahalleli büyük korku yaşadı.

Yaşlı adam sigara içmek istedi! Mahalle felaketin kıyısından döndü

Olay, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebeş Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Ş., gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşledi. Şahsın çakmağını ateşlemesiyle birlikte gaz kaçıran mutfak tüpü bomba gibi patladı. Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda Hikmet Ş. yaralanırken, ihbar üzerine polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler sokağa giriş çıkışları yasaklayarak çevre güvenliği aldığı olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamayla birlikte olay yerine gelen Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ekipler patlamanın sigara yakmak amacıyla ateşlenen çakmağın yol açtığını tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama sigara
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