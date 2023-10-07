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Yaşlı adamın feryadını duyan koştu! Ayı saldırısına uğradı...

07.10.2023 23:17 | Son Güncelleme:
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Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşananlar herkesi şoke etti. Yaşlı adam, köye inen ayının saldırısına uğradı. Adamın feryadına komşular koştu ve ayıyı öldürüp adamı kurtardılar. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın feryadını duyan koştu! Ayı saldırısına uğradı...

Olay ilçeye bağlı Cevizli köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), köye inen ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın feryadını duyan komşuları, bağrışmalarına rağmen yaşlı adamı bırakmayan ayıyı vurdu.

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Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan öldürülen ayı ve yaralı adamın yerde yattığı anlar ise kameraya yansıdı.

(İHA)

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Artvin ayı saldırı yaşlı adam

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