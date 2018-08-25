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Yaşlı çift, çatısı delik tek odalı evde yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

ADANA'da bir çiftçi tarafından kendilerine verilen çatısı delik, tuvaleti ve mutfağı yan yana yer alan tek odalı evde yaşayan 80 yaşındaki Şevket ve Dursun Karaevli çifti, çatının onarılması için hayırseverlerden yardım istedi.

Yaşlı çift, çatısı delik tek odalı evde yaşıyor

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir çiftçi tarafından kendilerine verilen çatısı delik, tuvaleti ve mutfağı yan yana yer alan tek odalı evde yaşayan 80 yaşındaki Şevket ve Dursun Karaevli çifti, çatının onarılması için hayırseverlerden yardım istedi.
Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi'nde bir çiftlik sahibi tarafından verilen tek oda yaşayan 5 çocuk babası Şevket Karaevli, bir çocuğunun çiftlik sahibinin büyük evinde yaşadığını, diğer çocuklarının ise maddi durumu olmadığı için kendilerine yardım etmediğini söyledi. Kış mevsiminde çok üşüdüklerini ve evi sürekli su bastığını kaydeden Karaevli, yürümekte zorluk yaşayan eşiyle birlikte eve giren suyu büyük zorluklarla tahliye ettiklerini anlattı. Yaşadıkları odada tuvalet, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğunu kaydeden Karaevli, zaman zaman tuvaleti de su bastığını aktardı.
İLAÇLARIMI ALAMIYORUM
3 aylık emekli maaşıyla geçindikleri için ilaçlarını ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına vurgu yapan Şevket Karaevli, "Odamızdaki vantilatörü bile bir hayırseverin fitre parasıyla aldık. Oğlum bahçede işçi olarak çalıştığı için yukarıdaki evde oturuyor ama biz buradayız. Devlet ya da hayır severler tarafından bize yardım istiyoruz. Çatıya en azından bir çadır yapılsa çok iyi olur. Ev akmasın yeter. Yiyecek ve giyecek bulmakta da zaman zaman zorlanıyoruz" diye konuştu.

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Yaşlı çift, çatısı delik tek odalı evde yaşıyorYaşlı çift, çatısı delik tek odalı evde yaşıyorYaşlı çift, çatısı delik tek odalı evde yaşıyorYaşlı çift, çatısı delik tek odalı evde yaşıyor

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