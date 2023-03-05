HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı çiftin yardımına drone yetişti! O anlar böyle kayıt altına alındı

Yaşlı çiftin yardımına drone yetişti! O anlar böyle kayıt altına alındı

05.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan ve elektrikleri kesilen yaşlı çiftle iletişim kurulamayınca, köy sakinleri drone yardımıyla telefonlarını şart edebilmeleri için taşınabilir pil gönderdi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyüne ait Çamlık mahallesinde yaşayan Hasan Kılıç ve eşi Lütfiye Kılıç'ın yaşadığı mahalleye giden yol yoğun kar yağışı sonrası çığ nedeniyle kapandı. Ardından elektriğin kesilmesi nedeniyle telefonlarının şarjı bitti. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca, ekiplerden yardım istedi.

KENDİSİNE AİT DRONE İLE İLGİNÇ BİR YÖNTEM DENEDİ

Köye gelen Artvin İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri, AFAD ve Jandarma ve TEDAŞ ekipleri köyün Çamlık mahallesine giden yolda meydana gelen çığ nedeniyle mahalleye geçemedi. Yol üzerinde bulunan alanlarda yüksek çığ tehlikesi olması nedeniyle yol açma çalışmalarına ara verildi.

Köyün sakinlerinden olan Barış Altun, kendisine ait drone ile Hasan ve Lütfiye ninenin sağlıkları hakkında bilgi almak veya istekleri olup olmadığını öğrenmek için ilginç bir yöntem denedi.

Kendisine ait droneye bağladığı aparat yardımıyla taşınabilir pili yaşlı çiftin bulunduğu evin önüne gönderdi. Şarj cihazını alan ve telefonlarını şarj eden yaşlı çift, ekiplerle iletişime geçerek sağlık durumlarının iyi olduğu ve tek isteklerinin mahallerine giden yolun açılması olduğu belirttiler.

Daha sonra hava şartlarının normale dönmesinin ardından yaşlı çiftin yolu açılarak ulaşım sağlandığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes canının, o parasının derdine düştü! '100 bin dolarımı kurtarın'Herkes canının, o parasının derdine düştü! '100 bin dolarımı kurtarın'
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldiMeral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi
Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklamaAkşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Artvin Şavşat drone kar

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.