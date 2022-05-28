HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı kadın 8 ayda iki kez dolandırıldı! Polis olarak tanıtım varını yoğunu aldılar

Yaşlı kadın 8 ayda iki kez dolandırıldı! Polis olarak tanıtım varını yoğunu aldılar

28.05.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da yaşayan 81 yaşındaki Hacer Bulut'un başına gelenler akıllara durgunluk verdi. 8 ay önce dolandırıcılara kaptırdığı 6 bilezik, 2 yüzün ve 1 küpe, polis tarafından kendisine teslim edildi. Hacer teyze bu kez ise, polisin kendisine teslim ettiği eşyaları 99 bin liraya bozdurup eline geçen parayı dolandırıcılara kaptırdı.

Yaşlı kadın 8 ayda iki kez dolandırıldı! Polis olarak tanıtım varını yoğunu aldılar

Yalnız yaşayan Hacer Bulut, 8 ay önce kendisini polis olarak tanıtan kişiye 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpesini kaptırıp, dolandırıldı. Polis, dolandırıcıyı yakalarken, altınlar Hacer Bulut'a verildi. Bulut'u, önceki gün ise ev telefonundan arayan Mustafa K. ile Şahabettin A. kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ile bağlantısının olduğunu, konunun incelenmesi gerektiğini, bu sürede ziynet eşyalarını devlet güvencesi altına alacaklarını belirtti. Şüpheliler, Bulut'u kuyumcuya yönlendirerek ziynet eşyalarını paraya çevirmesini istedi. Hacer Bulut evindeki 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi bozdurup 99 bin 400 TL'yi şüphelilerin banka hesaplarına yatırdı.

98b7e3d534237cf88ba963489c082afc

Durumdan şüphelenen Hacer Bulut polise gidip şikayetçi oldu. Polisin çalışmasıyla şüphelilerin Van ve İstanbul'da oldukları tespit edildi. Mustafa K. ve Şahabettin A. yakalanıp Bartın'a getirildi. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda banka kartı, 2 cep telefonu, 11 bin 339 TL ve 2 bin dolar nakde el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K. ve Şahabettin A., çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. (DHA)

127a62790ac421edbb37105b978ff9d9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kır düğünü hayal ediyorlardı, kendilerini halı sahada buldularKır düğünü hayal ediyorlardı, kendilerini halı sahada buldular
Finlandiya'dan Türkiye açıklamasıFinlandiya'dan Türkiye açıklaması
Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmediBu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.