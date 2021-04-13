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  4. Yaşlı kadın onarım için çatıya çıktı, intihara kalkıştığı sanıldı

Yaşlı kadın onarım için çatıya çıktı, intihara kalkıştığı sanıldı

13.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan Safiye Çayır (78), intihara kalkıştığı sanılınca polisi harekete geçirdi. Yaşlı kadın polis tarafından çatıdan indirildi.

Yaşlı kadın onarım için çatıya çıktı, intihara kalkıştığı sanıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Dinç Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası Safiye Çayır, ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzeltmeye başladı. Kadını çatıda gören mahalleli, intihar ettiğini düşünerek polise ihbarda bulundu.

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Bölgeye gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak kadın ile iletişime geçti. Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzenlediğini belirtti. Polisler, kadını çatıdan indirmek için bir süre konuştu. Çakır, daha sonra çatıdan indirilerek evine götürüldü.

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DHA

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