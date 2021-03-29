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Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu

29.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu.

Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu

Antalya’da, yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi’nde yalnız başına yaşayan Emine Arslan (81) isimli yaşlı kadını mahalle girişinde taş duvar üzerinde oturur vaziyetteki hareketsiz halini gören vatandaşlar 112’yi arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri inceleme ekibi gerekli incelemelerini yaparken, yaşlı kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu

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