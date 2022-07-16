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Yaşlı kadından hırsıza pankartlı çağrı: Sayın hırsız babanı tanırım belki imana gelirsin

16.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 66 yaşındaki Fatma Özergin hayvanlarının çalınması üzerine hırsıza pankartlı çağrıda bulundu. 10 tavuk ve 1 horozu çalınan Özergin, ''Sayın hırsız babanı tanırım, ben senin kim olduğunu biliyorum babana da söylemem. Bir de sana 400 TL para vereyim istediğin bakkala parayı bırakayım, tavuklarımı gece getir bahçeye bırak'' yazarak ''Belki hırsız imana gelir'' dedi.

Bahçelievler Mahallesi Nadık 49’uncu Sokak’ta tek katlı evde kiracı olan Fatma Özergin'in kümesinden gece saatlerinde 10 tavuk ve 1 horoz çalındı. Sabah kümeste hayvanlarını göremeyen çift, polise giderek şikayetçi oldu. Fatma Özergin, el yazısıyla hazırladığı ve evinin duvarına astığı pankartla tavukları ve horozunu çalan kişiye seslendi.

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Özergin pankartta, "Sayın hırsız babanı tanırım, ben senin kim olduğunu biliyorum babana da söylemem. Çaldığın 10 tavuk, 1 horozumu bana getir. Bir de sana 400 TL para vereyim istediğin bakkala parayı bırakayım, tavuklarımı gece getir bahçeye bırak" ifadelerine yer verdi.

''BELKİ İMANA GELİR''

Pankartla hırsızlara seslendiğini anlatan Özergin, "Pankart hazırlayarak hırsızlara çaldıklarınızı getirin mükafat vereceğimizi yazdık. Belki hırsız imana gelir diye düşündük” dedi.

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(DHA)


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