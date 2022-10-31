Yaşlı kadının ölümüne neden olmuştu! Kanında uyuşturucu çıktı... 'Görüntüleri izleyemedim'

Kaza, 20 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. B.Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarından evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e, ardından duvara çarparak durduğu görülüyor.

KAZADAN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddelerin tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü B.Ç.'nin kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

'BU OLAY, NORMAL BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL'

DHA'ya konuşan Hacer Mukaddes Yanılmazer'in oğlu Ahmet Yanılmazer, kazayı ağabeyinin araması ile öğrendiğini belirterek, "Beni aradı, annemin evine gitmemi söyledi. Yolda evimizin güvenlik kamerasına baktım. Yolda ambulans ile kanı gördüm. Daha sonra ağabeyimin söylemesi ile hastaneye gittim. Ambulanstan indirilen kişinin annem olduğunu fark ettim. Güvenlik kamerası görüntülerinde anneme çarpan kişilerin alkollü değil fakat başka bir maddenin etkisi altındaymış gibi hareketlerini izledik. Bunlar, polis tutanaklarında da sabit. Görüntüleri fazla izleyemedim çünkü içim parçalanıyor. Bu olay, normal bir trafik kazası gibi değil. Kasten öldürmek üzere otomobil annemin üzerine sürülmüş. Bu düpedüz cinayet. Annemi hayattan koparanların en ağır cezayı alması için elimden ne geliyorsa; yapacağım. Adli makamlara güveniyoruz. Bu kazada bir emsal karar çıkartılmasını istiyoruz" dedi.

DOKTOR TAVSİYESİYLE YÜRÜYÜŞ YAPIYORMUŞ

Hayatını kaybeden annesinin doktor tavsiyesi ile yürüyüş yaptığını anlatan Yanılmazer, "Anneme çarpan kişiler, annem ile ilgilenmiyor. Sanki bir şey saklıyormuş gibiydiler. Kazadan 15-20 gün önce anneme doktoru yürüyüş tavsiye etmişti. Her gün evin önünde annem yürüyüş yapıyordu. Otomobil sürücüsü anneme hedef alırcasına çarpıyor. Fren izi bile yok. Bu trafik tutanaklarında da yer alıyor. Bizim ocağımız yandı, başka ocaklar yanmasın. En ağır cezayla yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

