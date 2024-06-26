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  4. Yasmin Erbil "Babalık görmedim" demişti! Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar'dan onay aldı

Yasmin Erbil "Babalık görmedim" demişti! Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar'dan onay aldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 10:24
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Yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den babası ile ilgili dikkat çekici açıklamalar gelmişti. Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu programa geçtiğimiz günlerde eski eşi Nergis Kumbasar katıldı. Erbil'in programda söylediği "Bazen eleştiriler aile yapımla ilgili ama ben hep iyi bir baba olmaya çalıştım" sözleri Yasmin Erbil'e gönderme olarak algılandı.

Yasmin Erbil "Babalık görmedim" demişti! Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar'dan onay aldı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

Babası Mehmet Ali Erbil, hakkında bir programda konuşan Yasmin, “Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var” ifadelerini kullanmıştı.

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Mehmet Ali Erbil kendisinin sunduğu programa konuk olarak eski eşi ve Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar'ı aldı.

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"OMURGALI YETİŞTİRDİĞİ BİR KIZ VAR"

İkilinin arasında geçen diyalog dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in söylediği sözler kızı Yasmin Erbil'e gönderme olarak algılandı.

Erbil, eski eşi Kumbasar'a "Nergis Kumbasar, yani soyadı Erbil olsa diyeceğim eski eşim. Ama soyadı benzerliği yok. Ben de ne kadar modern bir adamım da hiç öyle soyadı konusunda üstelemedim. Bazen aile yapımla ilgili eleştiriler geliyor ama ben hep iyi bir baba olmaya çalıştım. Bugüne kadar eşlerim dahil hiçbir kadına elimi kaldırmamışımdır" ifadelerini kullandı.

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Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaşa kadar ikinci bir telefonum olmadı. Allahımıza şükür ki çok sağlıklı düzgün daha ziyade annesinin omurgalı yetiştirdiği bir kız var."

Bu sözlerden sonra Kumbasar söze girdi: "Üç çocuğunu da gayet sağlam yetiştirdin çok şükür" deyince Erbil ise yanıt olarak "Bunu annelerine borçluyuz" dedi.

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Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar
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