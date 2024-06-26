Yasmin Erbil "Babalık görmedim" demişti! Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar'dan onay aldı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

Babası Mehmet Ali Erbil, hakkında bir programda konuşan Yasmin, “Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil kendisinin sunduğu programa konuk olarak eski eşi ve Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar'ı aldı.

"OMURGALI YETİŞTİRDİĞİ BİR KIZ VAR"

İkilinin arasında geçen diyalog dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in söylediği sözler kızı Yasmin Erbil'e gönderme olarak algılandı.

Erbil, eski eşi Kumbasar'a "Nergis Kumbasar, yani soyadı Erbil olsa diyeceğim eski eşim. Ama soyadı benzerliği yok. Ben de ne kadar modern bir adamım da hiç öyle soyadı konusunda üstelemedim. Bazen aile yapımla ilgili eleştiriler geliyor ama ben hep iyi bir baba olmaya çalıştım. Bugüne kadar eşlerim dahil hiçbir kadına elimi kaldırmamışımdır" ifadelerini kullandı.

Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaşa kadar ikinci bir telefonum olmadı. Allahımıza şükür ki çok sağlıklı düzgün daha ziyade annesinin omurgalı yetiştirdiği bir kız var."

Bu sözlerden sonra Kumbasar söze girdi: "Üç çocuğunu da gayet sağlam yetiştirdin çok şükür" deyince Erbil ise yanıt olarak "Bunu annelerine borçluyuz" dedi.





