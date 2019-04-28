Yasmin Levy Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Sezen Aksu'yu çok beğendiğini ifade eden Yasmin Levy, Aysel Gürel ve Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı Firuze adlı eseri de seslendirdi.

Sufizm'den, Mevlana'dan çok etkilendiğini ifade eden Levy, sema öğrenmek için eşi ve kızıyla iki haftalığına Konya'ya geleceğini söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konserin ardından sanatçıya kentin önemli el sanatlarından Edirnekari tarzı işlenmiş tablo armağan etti.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, güzel geceyi organize eden Türkiye'deki Yahudi toplumunun bütün fertlerine teşekkür ederek, "Bir sorunun cevabını bu akşam burada buldum. Kafamdaki soru şuydu, 'Yasmin Levy'i bu kadar meşhur eden, Türkiye'de bu kadar meşhur eden, belki kendi memleketinden de daha çok meşhur eden nedir?' diye. Bu akşam burada bu sorunun cevabını hep birlikte görmüş olduk. Yasmin Levi'nin sadece babası bizden değil, aynı zamanda ruhu da bizden." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in çiçek, Türk Musevi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in Türkiye fotoğraf albümü armağan ettiği Yasmin Levy, alkışlar arasında sinagogdan ayrıldı.

