Yastığınızı iki yıldan fazla kullanıyorsanız korkunç: Derileriniz toz akarları için bir ziyafet!

Hindistanlı ortopedi cerrahı Dr. Karan Raj, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti ve 'yastıklarınızı iki yıldan fazla bir süre kullandığınız takdirde başınızı her gece nemli ve küflü bir yastığa koyacaksınız' dedi.

Dr Raj, kanalında yayınlanan bir videoda şöyle diyor: 'Yastıklarınızı en az iki yılda bir değiştirmeniz gerekiyor.

'HER YIL DÖRT KİLO DERİ DÖKÜYORUZ'

Ortalama bir insan her yıl yaklaşık dört kilo deri döküyor. Bunun çoğu yatağınızda veya yastığınızda birikiyor. Bu, mikroskobik toz akarları için bir ziyafet. Tek bir toz akarının günde yaklaşık 20 döküntüsü vardır. Bunu yastığınızda yaşayan yüzlerce akarla çarpın. Toz akarı dışkısının birikmesi solunum ve alerji tipi semptomlara neden olabilir.

Yastıklarınızdaki o iğrenç, sarı lekeler de teriniz ve yağdan oluşuyor. Bu nem, küf ve bakterileri doğurabilir.'



