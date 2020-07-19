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Yat partisinde sosyal mesafeyi hiçe saydılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da koronavirüs salgınına rağmen yat partisi düzenleyen bir grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz eğlendi.

Yat partisinde sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekilirken, bir grup vatandaş İstanbul Haliç’te yat partisi düzenledi.

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Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, vatandaşların müzik eşliğinde birbirine yakın şekilde dans ettiği görüntüler pes dedirtti. Balat iskelesine demir atan gemi, saat 21.30 itibarıyla denize açılarak partiye başladı. Vatandaşların gemi içerisinde meşale yakarak dans ettiği o görüntüler ise havadan drone ile görüntülendi.

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İHA

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