Yatağını toplayanlar daha çok seks yapıyor

2 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, insanları yataklarını yapanlar ve yapmayanlar olarak ikiye ayırdı. Yatağını her gün düzenleyenlerin karantinada geçirdikleri süre boyunca %25 daha fazla seks yaptığı ortaya çıktı. Ancak yatağını yapmayanların %61’i ise dağınık bir yatağın, başlamak üzere olan bir ilişkiyi bozmayacağını söyledi.
Bir yatak markası için yapılan anket sonucu yatağını düzenleyenlerin zorlu gecelerde daha kolay uykuya geçtiğini ortaya çıkardı. Yatağını düzenleyelerin %48’i uyku kalitesinin yükseldiğini söylerken, dağınık yatakta uyuyanların %30’u uyku kalitesinde düşüş olduğunu belirtti.
Ankete göre karantina sırasında her gün yatağını düzenleyediğini söyleyenlerin %66’sı, gün içinde daha fazla zamanı olduğu için bunu yapabildiklerini belirtti. Karantina süresince yataklarını düzenlediğini söyleyenlerin %44’ü ise bu alışkanlığın, kendilerini daha üretken hissettiriğini belirtti.
Ancak yatak yapmanın tek faydası bu da değil. Karantina süresince yatağını düzenlediğini söyleyenlerin %38’i daha iyi uyuduğunu belirtti. Yatağını düzenlediğini söyleyen %32’lik bir kesim ise bu iş sayesinde belirsizlik karşısında stres yönetimini daha iyi yaptığını ifade etti.
Ara sıra yatağını düzenlediğini söyleyen katılımcıların %60’ı, düzenli yatak yapmanın zihinsel sağlıklarını iyileştirdiğini belirtti. Bu katılımcıların %66’sı, her sabah yatak yapmanın karantina günlerinde iyi bir gün için gerekli olduğu konusunda hemfikir.
Temiz ve düzenli bir uyku alanına sahip olmanın hayatın diğer alanlarını da etkileyeceğini belirten uzmanlar “Sabahları yatağınızı düzenlemek üretkenliği etkilemekle kalmaz, aynı zamanda çarşaf, yastık gibi diğer şeyleri de düzenli ve temiz tutma olasılığınızı artırır” dedi.
Ankete katılanlar tüm katılımcıların %48’i karantinaya kadar çarşaflarını ne sıklıkta yıkadıklarını fark etmediklerini belirtti. Ankete katılanların %58’i de karantinanın genel uyku hijyenini iyileştirmek için bir uyandırma çağrısı olduğunu belirtti.
Karantina sırasında yatağınızı her gün düzenlemeniz için 7 neden;
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