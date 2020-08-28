Yatağını toplayanlar daha çok seks yapıyor

2 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, insanları yataklarını yapanlar ve yapmayanlar olarak ikiye ayırdı. Yatağını her gün düzenleyenlerin karantinada geçirdikleri süre boyunca %25 daha fazla seks yaptığı ortaya çıktı. Ancak yatağını yapmayanların %61’i ise dağınık bir yatağın, başlamak üzere olan bir ilişkiyi bozmayacağını söyledi.

Bir yatak markası için yapılan anket sonucu yatağını düzenleyenlerin zorlu gecelerde daha kolay uykuya geçtiğini ortaya çıkardı. Yatağını düzenleyelerin %48’i uyku kalitesinin yükseldiğini söylerken, dağınık yatakta uyuyanların %30’u uyku kalitesinde düşüş olduğunu belirtti.

Ankete göre karantina sırasında her gün yatağını düzenleyediğini söyleyenlerin %66’sı, gün içinde daha fazla zamanı olduğu için bunu yapabildiklerini belirtti. Karantina süresince yataklarını düzenlediğini söyleyenlerin %44’ü ise bu alışkanlığın, kendilerini daha üretken hissettiriğini belirtti.

Ancak yatak yapmanın tek faydası bu da değil. Karantina süresince yatağını düzenlediğini söyleyenlerin %38’i daha iyi uyuduğunu belirtti. Yatağını düzenlediğini söyleyen %32’lik bir kesim ise bu iş sayesinde belirsizlik karşısında stres yönetimini daha iyi yaptığını ifade etti.