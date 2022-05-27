Yatak odalarını vuran hastalık: Bir insanın hep mi başı ağrır?

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler de eşlik eder. Toplumun yaklaşık %3’ünde görülen fibromiyalji sendromuna kadınlarda daha sık rastlanır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklediği tahmin edilmektedir.

"CİNSEL HAYATIMIZ SONA ERDİ"

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Mehmet Portakal, hastaların eşlerinin çok şikayetçi olduğunu belirtiyor. Dr. Portakal, “bu tip hastalar, kocaları ile bize geldiklerinde eşlerinden en çok duyduğumuz şikayetler, “Hocam bir insanın her gün mü başı ağrır? Hep mi yorgun hisseder? Karım beni uzun zamandır yanına yaklaştırmıyor. Cinsel hayatımız sona erdi.” oluyor” diyor. Eşlerindeki bu isteksizliği yanlış yorumlayıp, sevilmediklerini veya arzulanmadıklarını düşünenler evliliklerini bitirme noktasına dahi gelebiliyorlar.

SABIRLI OLUN

Doktor Portakal, “Bu durumda biz eşlere sabırlı olmalarını telkin ediyoruz. Zira fibromiyalji nedeniyle hastanın birçok şikayetinin yanı sıra cildi de çok hassas olabiliyor. Bırakın birinin dokunmasını bazen giysisinin kumaşı hatta güneşin cildine teması bile canını çok fazla yakabilir.” Dedi. Fibromiyaljide tedavi ilerledikçe ve dokulardaki oksijenlenme arttıkça bu şikayetlerin de azalacağını belirten Doktor Mehmet Portakal, “Eşler bu zor hastalığın alevli dönemlerinde daha anlayışlı olmalıdır. Karşısındakini zorlamak yerine tedavisine destek olmalı ve evliliklerindeki bu durumun geçici olduğunu bilerek endişeli olmak yerine iş birliği içinde olmalıdırlar” dedi.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ

Dr. Portakal sözlerini şöyle sürdürüyor, “Fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyilik hali için Fibromiyalji tedavisinde kökten ve kalıcı sağlık için ilk yapılması gereken hücrelerin oksijenlenmesini artırmaktır. Bununla ilgili hem fizik tedavi yöntemleri var hem de geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları var. Örnek olarak osteopati, lazer, TMS, Biorezonans gibi modern fizik tedavi yöntemlerinin yanında bölgesel ozon oksijen tedavisi, PRP, hacamat, sülük tedavileri, bilimin ışığında etkileri kanıtlanan bitkilerle tedaviler, egzersizler, damardan yapılan romatizma kokteylleri, vitamin/mineral element destekleri ve beslenme programının düzenlenmesi çok önemlidir

Fibromiyaljide, gluten -lektin- laktoz intoleransı gibi durumları sık yaşadığımız için belli bir beslenme programı uygulanmalıdır ki bu saydıklarımızla birlikte günlük yaşama uygun bir yaşam tarzı planlamak mümkün olabilsin.”



