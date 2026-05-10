Yataklarda oluşan sarı lekeleri saniyeler için söken karışım

Yatak hijyeni, sağlıklı bir uyku ve cilt sağlığı için kritik önem taşıyor. Zamanla ter, nem ve vücut yağları nedeniyle oluşan sarı lekeler, artık bir kabus olmaktan çıkıyor. Kimyasal temizleyicilere alternatif olarak sunulan "Oksijenli Su ve Karbonat" ikilisi, lekeleri kökten söküp atıyor.

HAZIRLANIŞI

Temizlik uzmanlarının önerdiği karışım için sadece birkaç basit malzeme yeterli oluyor:

*Oksijenli Su (%3 hidrojen peroksit)

*Karbonat

*Birkaç damla bulaşık deterjanı

NASIL UYGULANIR?

Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre uygulama şu adımlarla gerçekleştiriliyor:

1. Lekeli bölgeye bolca karbonat serpilerek bölgenin nemi çekiliyor.

2. Ardından oksijenli su ve deterjan karışımı bir sprey yardımıyla lekenin üzerine sıkılıyor.

3. Karışım, lekeyle etkileşime girip köpürdükten sonra 15-20 dakika bekletiliyor.

4. Son aşamada bölge nemli bir bezle silinerek kurumaya bırakılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: "YATAĞI ISLATMAYIN"

Konuyla ilgili görüş bildiren temizlik profesyonelleri, uygulama sırasında yatağın aşırı ıslatılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yatağın iç süngerine sızan suyun küf ve bakteri oluşumuna zemin hazırlayabileceği belirtilirken, işlemin ardından mutlaka iyi bir havalandırma yapılması gerektiği vurgulanıyor.