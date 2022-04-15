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Yatakta herkes aynı hatayı yapıyor! Mükemmel seks için...

15.04.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde bir tabu olarak görülen cinsellik, aslında mutluluğun formüllerinden birini içine barındırıyor. Çiftlerin sağlıklı bir cinsel hayat sürdürmesi hem ilişkilerine hem de topluma yansıyor. Cinsel hayat ve seksle ilgili akıllarda birçok soru yer alıyor. Orgazm olamama sorunu nasıl çözülür, haftada kaç kere cinsel ilişkiye girilmeli, cinselliğin sağlığa faydaları nelerdir akıllara gelen sorunların başında geliyor.

Yatakta herkes aynı hatayı yapıyor! Mükemmel seks için...

Sağlıklı bir cinsel hayat için en önemli kural, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı alınan önlemlerdir. Güvenli seks olarak da adlandırabileceğimiz bu durum partnerlerin karşılıklı olarak daha rahat hareket edilmesini sağlıyor. Çiftler arasındaki görüş ayrılıkları, tartışmalar ve kırgınlıklar ister istemez cinselliği de olumsuz anlamda etkiliyor.

DÜZENLİ CİNSEL İLİŞKİNİN FAYDALARI

Düzenli cinsel ilişkinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan pek çok faydası bulunuyor. Partnerle ten teması, teslimiyet ve tutku sağlıklı cinsel yaşamın yapı taşlarıdır. Performans kaygısı ve zaman baskısı olmadan kendini bırakmak önemlidir, çünkü cinselliğin olumlu etkileri de ortalama 20 dakikalık bir aktivitede kendini gösteriyor. Dopamin salgısı ve endorfinlerin salgısı bu sürede gerçekleşiyor.

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İDEAL CİNSEL BİRLİKTELİK SIKLIĞI NE OLMALI?

Genellikle önerilen haftada 2-3 kez düzenli bir cinsel ilişki olmasıdır. Ancak yaşam koşulları, iş hayatı, stres gibi faktörler ilişki düzenini etkileyebilir. Birlikteliğin devamını ve ahengini besledikten sonra aslında her ilişki, ideal cinsel birliktelik sıklığını kendi belirler.

MUTSUZ CİNSEL YAŞAMA YOL AÇAN NEDENLER NELER?

Çiftlerin uyum sorunu en başta gelen nedenlerden biridir. Uyumsuzluk günlük yaşamda, ilişkinin genel yapısında olsa da bununla bağlantılı olarak cinsel yaşamda da mutsuzluğa yol açar. Stres, kendinden mutlu olmama, kişinin kendine duyduğu güvensizlik, vücudundan hoşnut olmama da cinsel yaşamdaki mutsuzlukların kaynağı olabilir.

ORGAZMIN BEDENE FAYDALARI NELER?

Düzenli cinsel ilişkinin hem fiziksel hem de ruhsal pek çok faydası bulunuyor. Kalp hastalıkları, kronik ağrılar, stresi azaltma yanında, kaliteli bir uyku, daha dinç görünme gibi etkileri bilimsel çalışmalarda da gösterilmiş. Orgazm sırasında kalp atımları ve solunum sayısındaki artışın dolaşıma olumlu etkisi bulunuyor. "American Journal of Cardiology" dergisinde yayınlanmış bir çalışmada cinsel aktivitenin 85-250 kalori kaybı sağladığı ve kardiyolojik olarak rahat bir yürüyüşle eşdeğer bir performans olduğu bildirilmiştir.

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Seks sırasında salgılanan oksitosin ve endorfinler kişinin kendisini daha mutlu ve gevşemiş hissetmesini sağlayarak baş ağrısı, yorgunluk, gerilim ağrısı gibi yakınmaların azalmasını sağlıyor. Orgazm sırasında hipofizden salgılanan prolaktin hormonu da uyku sırasında salgılanan bir hormondur ve daha kaliteli bir uykudan sorumludur. Aslında kadınlarda orgazm olmadan sadece partnerle ten tene temasın da gerginliği çözmede oldukça etkin olduğunu söylemek mümkün.

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Orgazm ve cinsel ilişki sırasında salgılanan testosteron, östrojen gibi hormonların özellikle menopozal geçiş dönemindeki kadınlarda genital bölge ve vajinanın da kanlanmasını ve canlılığını artırarak sağlıklı kalmasına yardım ettiğini biliyoruz. Cinsel yaşamın aktif olarak devam etmesi postmenopozal vajinal kuruluk ve ürogenital sendroma karşı da koruyucudur. Testosterondaki artış, doygunluk hissi, leptin salgısı ve yağ yakımına da yardımcı oluyor.

ORGAZM OLAMAMA SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Çağımızın en büyük sorunu olan stres, orgazm olamamanın en önemli nedenidir. İlk yapmanız gereken gevşeme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak olmalıdır. Bunun yanında pelvik taban kaslarının düzenli olarak çalıştırılması, Kegel egzersizlerinin düzenli olarak yapılması bu bölgedeki uyarılma noktalarının daha çabuk harekete geçmesini sağlar. İlişki sırasında sadece o ana konsantre olmak önemli. Günlük problemleri düşünerek orgazm olmayı beklemek mümkün değil çünkü. Uygun pozisyonu ve doğru partneri bulmak ise zannedildiğinden çok daha önemli.


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